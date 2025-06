Netflix, le serie migliori dell'estate 2025: tornano The Sandman e Mercoledì con Jenna Ortega e Lady Gaga Una stagione ricca di uscite per la piattaforma di streaming, tra grandi ritorni e nuovi prodotti in catalogo, comprese serie cult come The Sandman e Mercoledì.

Questa estate si presenta particolarmente interessante per gli appassionati di serie TV, grazie a un calendario Netflix che alterna novità assolute, adattamenti di successo e attesissimi ritorni di grandi storie. Ecco cosa vedremo nei prossimi mesi.

Le serie TV di luglio 2025 su Netflix: Da The Sandman a Untamed

L’estate 2025 si preannuncia ricca di novità per gli abbonati Netflix, che tra luglio e agosto potranno godersi un bel po’ di contenuti freschi, tra fantasy, thriller, commedie e documentari sportivi. Non serve allontanarsi troppo dal ventilatore: il catalogo estivo offre più di un buon motivo per restare incollati allo schermo.

A luglio torna finalmente The Sandman, con una seconda stagione che verrà rilasciata in tre momenti: il primo blocco di episodi arriva il 3 luglio, poi altri il 24 e infine uno speciale il 31. Il tono resta epico, oscuro, visionario, con nuove ambientazioni e personaggi ispirati al celebre fumetto di Neil Gaiman.

Ma attenti, perché nello stesso mese debutta anche Under a Dark Sun, miniserie francese con Isabelle Adjani: sei episodi, atmosfera cupa e una storia familiare piena di segreti e tensioni, in arrivo il 9 luglio. Lo stesso giorno è previsto anche l’arrivo di The Gringo Hunters, una serie ispirata a storie vere su una squadra speciale che in Messico si occupa di rintracciare criminali americani fuggiti oltre confine. Un crime drama che punta sul realismo e su un’ambientazione inedita, con un cast internazionale. Il 17 luglio tocca invece a UNTAMED, ambientato nei paesaggi selvaggi del parco nazionale di Yosemite. Protagonisti due ranger (tra cui il noto attore Erica Bana) e un mistero che scava tra i pericoli della natura e quelli dell’animo umano. Il 31 luglio sarà una giornata particolarmente ricca: usciranno Leanne, sitcom con Kristen Johnston e Ryan Stiles creata da Chuck Lorre e Leanne Morgan, e Marked, un thriller sudafricano in sei episodi che racconta la storia drammatica di una madre ex poliziotta pronta a tutto pur di salvare la figlia.

Le serie TV di agosto 2025 su Netflix: Da The Sandman a Untamed

Ad agosto torna invece una delle serie più attese in assoluto: Mercoledì con la sua seconda stagione e la mitica Jenna Ortega, che arriverà divisa in due parti. I primi quattro episodi usciranno il 6 agosto, gli altri a settembre. Ci saranno nuovi misteri alla Nevermore, atmosfere ancora più gotiche e il ritorno di personaggi amatissimi, con alcune aggiunte di peso come Lady Gaga. Sempre ad agosto, il 19, debutta America’s Team: i Dallas Cowboys di Jerry Jones, una docuserie sportiva che ripercorre gli anni d’oro della squadra, tra trionfi e strategie di business.

Insomma, tra il soprannaturale, le storie vere e la commedia, l’estate Netflix 2025 promette intrattenimento vario e di qualità, senza bisogno di uscire di casa.

