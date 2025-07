Mercoledì 2, Tim Burton sbarca a Roma per la seconda stagione assieme a un artista importante: tutti pensano a Lady Gaga Il noto regista è atteso il 23 luglio alle 18.00 sulla terrazza del Pincio per pubblicizzare la stagione 2 della serie Netflix in compagnia di un grande nome

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

L’approdo di Tim Burton a Roma per la campagna pubblicitaria per la stagione 2 di Mercoledì sta già facendo impazzire i fan. Il famoso ed eccentrico regista sarà protagonista sulla terrazza del Pincio mercoledì 23 luglio alle 18.00, pronta a diventare "Lido Mercoledì". Uno dei luoghi più in di tutta la Capitale diventerà per un giorno il set per un evento Netflix legato alla seconda stagione della fortunata serie con Jenna Ortega. Burton e parte del cast, infatti, sono impegnati in questi giorni nel Doom Tour, la tournée promozionale dello show. L’evento sarà a ingresso gratuito e si attende un bagno di folla. Tra i fan si fa a gara a ipotizzare chi sarà l’artista sconosciuta che accompagnerà Tim Burton.

Tim Burton a Roma per Mercoledì 2

La pagina social italiana di Netflix ha annunciato l’evento in pompa magna: "Lido Mercoledì: i cancelli si stanno per aprire. Vieni a dire addio all’estate italiana. Terrazza del Pincio. Special Guest: Tim Burton". Non solo, perché sarà anche presente un non ben definito "artista a sorpresa", coinvolto in una "performance musicale". Finché non è stato rivelato il nome, tra i fan c’è chi ha affermato con sicurezza che si sarebbe trattato nientemeno che di Lady Gaga. Del resto, la performer newyorkese sarà una guest star della stagione 2 di Mercoledì, in un ruolo che ancora non è stato annunciato. Purtroppo è una speranza destinata a rimanere delusa, perché la cantante, in quei giorni, sarà impegnata con alcuni concerti. Ad affiancare Tim Burton ci sarà infatti il rapper Ghali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul web non si placano anche le voci dei dubbiosi, pronti a giurare che arriverà un sosia, oppure qualcuno con indosso una maschera. Il maestro dell’immaginario gotico, però, sarà ospite del Giffoni Film Festival due giorni dopo, quindi non è difficile immaginare che possa concedersi prima una tappa romana.

Potrebbe interessarti anche