Mercoledì 2, svelata la data di uscita e il cast stellare: anche Lady Gaga

La seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix creata da Tim Burton con protagonista Jenna Ortega, è ufficialmente in uscita e promette di portare la storia della giovane Addams a nuove, oscure vette. Gli episodi saranno otto in tutto e verranno trasmessi in due tranche su Netflix, proprio come per la prima stagione: i primi quattro il 6 agosto 2025, i restanti il 3 settembre.

Dopo 3 anni di lunga attesa, la nostra protagonista tornerà ad aggirarsi per i corridoi misteriosi della Nevermore Academy, dove sarà alle prese con nuovi nemici ed enigmi inquietanti da risolvere. Tante anche le guess star, come Christopher Lloyd, che ha interpretato lo zio Fester nel film del 1991, e il cameo già annunciato da tempo di Lady Gaga. Curiosi di saperne di più? Guardate il Video per scoprire, trama nuovi personaggi e molto altro! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

