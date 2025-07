Mercoledì 2: le immagigi di Jenna Ortega che piange lacrime nere hanno sconvolto il pubblico della serie Netflix Il cast, i registi e la troupe gireranno il mondo in vista della messa in onda della seconda stagione della serie teen gotica che ha conquistato tutti nel 2022

La stagione 2 della serie Netflix Mercoledì è alle porte, con la prima parte in programma per il 6 agosto, seguita dalla seconda il 3 settembre. Il mondo si prepara al ritorno della giovane Addams e lo fa col Doom Tour, in partenza questo mese: il tour promozionale che coinvolgerà il cast e gli autori della serie, conducendoli tra luglio e agosto in Europa (Inghilterra, Polonia, Italia e Francia), Nord America (Stati Uniti e Canada), Asia (Corea del Sud) e Australia.

Per l’occasione, Netflix ha rilasciato anche le prime immagini di Mercoledì 2 e il nuovo trailer, che sottolineano l’atmosfera ancora più dark di cui si è parlato molto in quest’ultimo periodo, con la Nevermore Academy che diventa il centro di un incubo in cui la protagonista della storia, Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, si ritrova addirittura a versare lacrime nere – le vediamo nel trailer ufficiale – che sembrano dovute a una profezia spaventosa: pare, infatti, che Enid, con la quale ha instaurato un legame speciale, potrebbe morire per colpa sua. Nel video in questione, oltre a Enid Sinclair (Emma Mayers), si vedono Bianca Barclay (Joy Sunday), Zio Fester e i genitori, Gomez e Morticia, ma anche Tyler Galpin (Hunter Doohan), il mostro Hyde presente nella prima stagione, mentre non appare Lady Gaga, che dovrebbe avere un cammeo nella seconda stagione.

La trama della stagione 2 di Mercoledì su Netflix

Nella stagione 2, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Accanto a Jenna Ortega, torneranno Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez e Steve Buscemi. Il cast si allarga con le aggiunte di Lady Gaga, Jamie McShane, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton e Haley Joel Osment. Si vocifera anche di un cammeo non ancora chiarito con protagonista Christopher Lloyd, che nel film degli anni 90 interpretava lo Zio Fester.

Il Doom Tour

I fan di Mercoledì e del resto della folle Famiglia Addams potranno incontrare il cast e i registi della serie nel Doom Tour, la tournée promozionale in vista della stagione 2. Tra le date più attese spicca il 25 luglio al Giffoni Film Festival 2025, dove Tim Burton incontrerà i giurati e il pubblico della 55esima edizione, segnando un incontro tra il maestro del gotico e le nuove generazioni che ha saputo incantare con i suoi mondi surreali e poetici. Il legame tra il cineasta californiano e la serie Netflix si rinnova ovviamente anche per questa stagione 2, di cui dirigerà ben 4 episodi: 2×01, 2×04, 2×07 e 2×08.

Perché non dovete perdervi questa serie

La stagione 2 di Mercoledì promette di ampliare ulteriormente quanto già visto nei primi, apprezzatissimi episodi. Gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar, poi, hanno promesso di spingere ancora di più sull’acceleratore per quanto riguarda le tematiche horror, rendendo questo nuovo viaggio alla Nevermore Academy ancora più dark e angosciante. Grazie al tocco inconfondibile di Tim Burton, un cast ampliato e ricco di attori carismatici, e misteri ancora più cupi, la seconda stagione è pronta a conquistare ancora più fan.

