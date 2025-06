Mercoledì 2, il teaser di Netflix svela segreti sconvolgenti: un volto (famosissimo) sarà il nuovo preside di Nevermore Netflix lancia nuovo teaser trailer di Mercoledì 2, seconda stagione della serie con Jenna Ortega con misteri, indizi e nuovi volti alla Nevermore: quando esce

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Ci siamo (quasi)! Netflix ha deciso di stuzzicare ulteriormente la curiosità dei fan condividendo online un nuovo teaser di Mercoledì 2, l’attesissima seconda stagione della serie tv con protagonista Jenna Ortega. I nuovi episodi dello show (ispirato ai personaggi creati da Charles Addams) saranno distribuiti in due parti: la prima uscirà il 6 agosto 2025, la seconda il 3 settembre, sempre sulla piattaforma streaming. L’attesa è tanta e i fan non stanno più nella pelle. La clip condivisa sui social nelle scorse ore ha svelato tante novità, tra misteri, segreti, indizi e soprattutto, volti nuovi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Mercoledì 2: Steve Buscemi è il nuovo preside di Nevermore, ma ha dei segreti

Netflix ha rilasciato un nuovo video ufficiale per annunciare il ritorno di Mercoledì, la serie ispirata ai personaggi di Charles Addams. Dopo il successo della prima stagione, la seconda arriverà in due parti: la prima il 6 agosto, la seconda il 3 settembre. La serie, diretta da Tim Burton, continua a seguire Mercoledì Addams nella misteriosa Nevermore Academy, con un anno più oscuro e pericoloso. Nel video viene introdotto il preside Barry Dorf, interpretato da Steve Buscemi, che promette di riportare l’accademia al suo antico splendore. Dopo la morte della preside Larissa Weems nella prima stagione, Barry Dorf prenderà, dunque, il suo posto. La seconda stagione di Wednesday segna la riunione tra Steve Buscemi e Tim Burton dopo molti anni, e vede il ritorno di Morticia e Gomez Addams, genitori di Mercoledì.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tornano anche protagonisti come Mercoledì, Enid, Bianca e Pugsley. Inoltre, il video invita a visitare il sito NevermoreAcademy.com per scoprire contenuti e attività legate alla nuova stagione.

La trama della serie tv Mercoledì 2

La trama della seconda stagione segue Mercoledì mentre affronta nuove minacce, gestendo le complesse relazioni familiari, le tensioni scolastiche e vecchie rivalità, tutto accompagnato dal suo caratteristico sarcasmo e dalla sua determinazione, mentre un mistero sovrannaturale si sviluppa nei corridoi della scuola.

Il cast della stagione 2 di Mercoledì: chi sono le new entry

La seconda stagione vedrà il ritorno di Jenna Ortega come Mercoledì Addams, insieme a Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley), Emma Myers (Enid) e Fred Armisen (Zio Fester). Si aggiungeranno nuovi volti come Billie Piper, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Steve Buscemi e altri. Christopher Lloyd, storico Fester dei film anni ’90, tornerà per un tocco nostalgico, mentre l’acclamata e pluripremiata pop star Lady Gaga farà parte del cast con un ruolo ancora segreto. Chi interpreterà? Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.

Potrebbe interessarti anche