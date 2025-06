The Sandman 2, l'incubo torna su Netflix con grandi colpi di scena: quando esce la serie TV The Sandman 2 arriva su Netflix con grandi novità: dalla data d'uscita alla trama, tutto sulla nuova stagione della serie di Neil Gaiman

L’attesa è ormai quasi finita: The Sandman 2 di Neil Gaiman farà il su debutto su Netflix il 3 luglio, portando con sé molte novità e colpi di scena. Dopo il successo della prima stagione, che ha saputo tradurre fedelmente l’intricata mitologia del fumetto, le aspettative per i nuovi episodi sono alle stelle; ma dove siamo rimasti e cosa ci attende nei nuovi episodi della serie?

The Sandman, cos’è successo nella prima stagione della serie Netflix

La prima stagione di The Sandman ci ha portati nel mondo di Morfeo (Sogno), uno degli Eterni, personificazioni di concetti universali. Catturato per oltre un secolo da un rituale occulto, al suo ritorno trova il suo regno, il Sogno, in rovina e i suoi strumenti di potere (l’elmo, il sacchetto di sabbia e il rubino) dispersi. Il suo viaggio per recuperarli lo porta attraverso il mondo degli umani, l’Inferno e altri reami, dove incontra figure complesse come Lucifero, Caino e Abele, e il Corinzio. La prima stagione si è conclusa con Morfeo che riesce a fermare il Vortex (Rose Walker), salvando la barriera tra i regni, ricreando il suo regno, e Lucifero che giura vendetta contro di lui per l’umiliazione subita.

La trama di The Sandman 2 e la data di uscita: come vedere i nuovi episodi in streaming

The Sandman 2 approfondirà ulteriormente la mitologia di Gaiman, attingendo a pieno dai volumi successivi della serie a fumetti, in particolare Stagione delle Nebbie e La canzone di Orfeo. Nella nuova stagione, Sogno affrontare le conseguenze della furia di Lucifero, cercando inoltre di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della Veglia dalle conseguenze delle sue cattive azioni passate. Il che porterà il nostro protagonista ad affrontare vecchi e nuovi nemici, ma anche a confrontarsi con amici, divinità, mostri e mortali, il tutto alla ricerca del perdono. Un percorso per nulla facile, costellato di ostacoli e colpi di scena che cambieranno il destino di Sogno degli Eterni.

Come la stagione precedente, The Sandman 2 sarà disponibile in esclusiva globale su Netflix. Dal 3 luglio, tutti gli abbonati potranno immergersi nelle nuove avventure di Sogno, accessibili da qualsiasi dispositivo supportato dalla piattaforma, dalle smart TV ai dispositivi mobili.

