Manca davvero pochissimo allo sbarco su Netflix di Mercoledì 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Jenna Ortega, che i fan attendono d tanto tempo. I nuovi episodi dello show (ispirato ai personaggi creati da Charles Addams) saranno distribuiti in due parti: la prima uscirà il 6 agosto 2025, la seconda il 3 settembre, sempre sulla piattaforma streaming. I fan non vedono l’ora di immergersi in questa nuova avventura ma, ciò che attendono più di ogni altra cosa è conoscere tutti gli attori e i rispettivi personaggi che prenderanno parte alla stagione 2 (il cast completo, in poche parole). E noi siamo qui per questo: siamo pronti fornirvi una panoramica competa su coloro che vedremo a Nevermore. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Mercoledì 2, la trama della seconda stagione della serie Netflix

Quest’estate, i fan potranno godersi la seconda stagione di Mercoledì, almeno in parte, e potranno finalmente farsi un’idea delle nuove vicende che la protagonista dovrà affrontare. In questa nuova stagione, Mercoledì si trova ad affrontare nuove minacce, ma non solo. Dovrà impegnarsi per riuscire a gestire delle complicate e incresciose dinamiche familiari, contrasti scolastici e antiche rivalità. Il suo inconfondibile sarcasmo e la sua incrollabile determinazione la accompagnano mentre un enigma soprannaturale si dipana tra i corridoi dell’istituto.

Il cast completo di Mercoledì 2

E desso veniamo al punto più interessante di tutti quando si parla di Mercoledì 2: il cast. Adesso, vi riportiamo il cast completo, che include anche la pop-star mondiale, Lady Gaga. Jenna Ortega, protagonista indiscussa della seconda stagione, riprenderà il ruolo di Mercoledì. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez sono vestiranno nuovamente i panni di Morticia, Gomez e Pugsley Addams; la fedele amica di Mercoledì, Enid, sarà interpretata nuovamente da Emma Myers. Hunter Doohan, invece, interpreta Tyler Galpin. E non finisce qui perché si prosegue con Moosa Mostafa nei panni di Eugene Ottinger, Victor Dorobantu come Mano, Georgie Farmer che veste i panni di Ajax Petropolus, e Luyanda Unati Lewis‑Nyawo che dà vita a Ritchie Santiago.

A loro si aggiungono nuovi volti: Steve Buscemi è il preside Dort, mentre Joanna Lumley interpreta la nonna Hester. Billie Piper entra nel cast come Isadora Capri, ed Evie Templeton veste i panni di Agnes DeMille. Ci sono poi Owen Painter, Noah Taylor nel ruolo di Bruno Yuson, Christopher Lloyd che interpreta il professor Orloff, insieme a Thandiwe Newton sarà Dr.ssa. Fairburn), Heather Matarazzo, Joonas Suotamo, e Haley Joel Osment. Infine, non poteva mancare Lady Gaga, che interpreta la professoressa Rosaline Rotwood, un personaggio davvero intrigante.

Dove vedere in streaming Mercoledì 2

Mercoledì 2 debutterà in streaming su Netflix il 6 agosto 2025 (prima parte) e il 3 settembre (per la seconda parte).

