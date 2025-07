Mercoledì Addams 2 è in uscita su Netflix: tutto quello che dovete sapere in vista della seconda stagione Manca pochissimo alla seconda stagione della serie cult con Jenna Ortega: tutto quello che c'è da sapere sullo spin-off della Famiglia Addams

CONDIVIDI

Mercoledì è, tra le produzioni Netflix, una di quelle che ha influenzato maggiormente il panorama delle serie tv in streaming e della cultura pop in generale, al pari di Stranger Things, Squid Game e La Casa di Carta. Uscita nel novembre 2022, la serie ambientata nella Nevermore Academy è uno spin-off della Famiglia Addams, ne riprende l’estetica gotica in chiave moderna e ha saputo conquistare un pubblico trasversale grazie a un mix vincente di ironia e stile. Merito, soprattutto, della "nuova" – ma già iconica – Mercoledì Addams, interpretata dalla azzeccatissima Jenna Ortega, la cui scena del ballo è diventata in poco tempo virale contribuendo a rendere la serie un fenomeno social.

In attesa della seconda stagione (Mercoledì 2), la cui data di uscita in streaming è prevista per la seconda metà del 2025, in questa guida troverete tutto quello che c’è da sapere sulla serie rivelazione di Netflix: la trama, i personaggi, il cast e tutte le curiosità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il regista di Mercoledì è Tim Burton?

Ebbene sì: se lo stile di Mercoledì vi ha immediatamente fatto pensare a Tim Burton, è perchè il regista di Nightmare Before Christmas ha diretto i primi quattro episodi della prima stagione ed è produttore esecutivo dell’intero progetto. Si tratta del suo debutto ufficiale nel mondo delle serie tv e il suo stile inconfondibile fatto di atmosfere gotiche, personaggi eccentrici e scenografie degne di Broadway trasuda da ogni fotogramma.

L’estetica burtoniana infatti permea tutta la Nevermore Academy: i costumi, la fotografia, persino il tono narrativo che alterna black humour e mistero… L’impronta di Tim Burton è così marcata che molti fan considerano Mercoledì una delle opere più coerenti con la sua poetica visiva: un prodotto che non sfigura di fianco a cult come Edward mani di forbice e La sposa cadavere. Anche nella seconda stagione, ormai imminente, il regista ha avuto un ruolo centrale nella costruzione dell’universo narrativo e ha diretto alcuni episodi.

Qual è la trama della prima stagione di Mercoledì?

La prima stagione di Mercoledì è composta da otto episodi e si apre con un gesto eclatante: la studentessa liceale Mercoledì Addams, stanca dei bulli che tormentano suo fratello Pugsley, libera dei piranha nella piscina della scuola per punire il capo della banda, che appunto è un nuotatore. Espulsa per tentato omicidio, viene iscritta dai genitori Morticia e Gomez alla Nevermore Academy, un collegio per "reietti" dotati di abilità sovrannaturali dove anch’essi hanno studiato da giovani. Nevermore non è quindi una scuola qualunque: è un luogo frequentato da sirene, licantropi, gorgoni, veggenti e altri adolescenti non convenzionali.

Mercoledì, con la sua indole solitaria e il suo sarcasmo tagliente, fatica a integrarsi e si ritrova presto coinvolta in una serie di omicidi che sconvolgono la vicina cittadina di Jericho. Con il tempo imparerà a coltivare nuove amicizie e a controllare i propri poteri: le sue visioni psichiche, che si manifestano in modo sempre più intenso, la guidano infatti nelle indagini che la porteranno non solo a scoprire chi c’è dietro gli efferati crimini, ma soprattutto a fare luce sugli eventi che hanno colpito la sua famiglia 25 anni prima.

Come si chiamano gli episodi della stagione 1 e come finisce Mercoledì su Netflix

La prima stagione di Mercoledì si sviluppa in otto episodi, che attraverso colpi di scena ben distribuiti e una progressiva costruzione della tensione aggiungono tasselli al mistero che avvolge la cittadina di Jericho e la Nevermore Academy.

Nel primo episodio, "Chi nasce di Mercoledì è immensamente triste", Mercoledì viene espulsa dal liceo e trasferita alla Nevermore, dove incontra, tra gli altri, la sua nuova compagna di stanza Enid (una licantropa che però non riesce a trasformarsi), e Tyler, un barista con cui entra subito in sintonia. In una delle sue visioni psichiche "prevede" la morte di Rowan, uno studente che effettivamente viene ucciso alla fiera di paese dal misterioso mostro che terrorizza la zona. Nel secondo episodio, "Un triste isolamento", Mercoledì indaga sulla morte di Rowan e finisce nel mirino non solo della preside Weems, preoccupata per le sue visioni, ma anche della confraternita segreta della scuola chiamata Belladonna, che è a conoscenza di una profezia che la riguarda.

Nel terzo episodio, "Tristemente amici o nemici", Mercoledì scopre il legame con la sua antenata Goody Addams, perseguitata per stregoneria dal fondatore della città Joseph Crackstone. Viene inoltre attaccata dal mostro, che si rivela essere un mutaforma. Il quarto episodio, "Una triste serata", è segnato dalla celebre scena del ballo scolastico che, diventata virale, rappresenta il momento più iconico della stagione. Mercoledì è sempre più vicina a scoprire l’identità del mostro, che sembra colpire le sue vittime secondo uno schema ben preciso.

Nel quinto episodio, "Chi semina vento raccoglie tristezza", Gomez e Morticia fanno visita a Mercoledì e si fa luce sul loro passato: madre e figlia condividono gli stessi poteri psichici e rinsaldano il loro rapporto. Il sesto episodio, "Un triste compleanno", coincide con il compleanno di Mercoledì, che guidata dalla visione di un’antenata continua a sbrogliare la matassa che lega la profezia, i suoi genitori e il sindaco del paese, che dopo essere stato investito viene ucciso in ospedale da una figura misteriosa.

Nel settimo episodio, "E’ triste che tu non mi conosca ancora", lo zio Fester svela a Mercoledì che il mostro, Hyde, è una creatura controllata da un padrone. Dopo aver sospettato a lungo della persona sbagliata, la ragazza realizza che il mutaforma è Tyler, subito dopo averlo baciato. L’ottavo episodio, "Triste da morire", è il climax della prima stagione: Mercoledì viene espulsa dalla scuola per aver torturato Tyler, in cerca di una sua confessione. Aiutata dalla preside, da Enid (che finalmente riesce a trasformarsi in lupo mannaro), dagli spiriti degli antenati e dagli compagni di scuola, Mercoledì riesce a fermare sia Tyler/Hyde che Joseph Crackstone, riportato nel frattempo in vita dalla padrona del mostro, la professoressa Thornhill, che in realtà è una discendente di Crackstone.

La stagione termina con la chiusura temporanea della Nevermore e un messaggio minaccioso ricevuto da Mercoledì, che lascia presagire nuovi pericoli in arrivo.

I poteri di Mercoledì Addam e i personaggi principali della serie Netflix

Mercoledì Addams è la protagonista indiscussa della serie: intelligente, sarcastica e dotata di poteri psichici che lei stessa fatica a comprendere, è un’adolescente scontrosa che rifiuta ogni forma di conformismo.

La sua coinquilina Enid Sinclair è il suo opposto: solare, colorata e affettuosa, è un licantropo che non riesce a trasformarsi. La loro relazione si evolve nel corso della prima stagione da diffidenza a complicità, culminando in un commovente abbraccio finale.

Tyler Galpin , barista di Jericho e figlio dello sceriffo, si presenta inizialmente come un alleato di Mercoledì, con cui intreccia anche una fugace relazione. Tuttavia, il suo personaggio si rivela essere il più ambiguo: è lui infatti il mostro Hyde.

Xavier Thorpe , al contrario, viene presentato da subito come il "cattivo" della serie: artista tormentato dai poteri sovrannaturali, è l’ex di Bianca nonchè il principale sospettato nelle indagini di Mercoledì. Alla fine, però, si dimostra leale (oltre che invaghito della protagonista).

Bianca Barclay è una sirena carismatica e, al pari di Xavier, sembra essere l’antagonista di Mercoledì. Tuttavia, nel corso della prima stagione, il suo personaggio si arricchisce di sfumature, rivelando un passato difficile e una volontà di riscatto.

La preside Larissa Weems , ex compagna di scuola di Morticia Addams, è una figura autoritaria ma protettiva e muore avvelenata nello scontro finale con la professoressa Thornhill.

Zio Fester, Gomez e Morticia Addams completano il quadro familiare di Mercoledì, portando con sé il carisma e l’eccentricità tipici della Famiglia Addams. Anche Mano è un personaggio a tutti gli effetti: fido compagno di Mercoledì, ha un ruolo attivo e spesso comico nella narrazione.

Chi sono gli attori del cast insieme a Jenna Ortega ?

Il cast di Mercoledì affianca volti noti del cinema e della tv a giovani emergenti. Tutto ruota attorno alla protagonista Jenna Ortega, allora ventenne, la cui interpretazione ironica, gotica e al tempo stesso moderna di Mercoledì Addams l’ha resa una delle attrici più note del decennio.

La splendida Catherine Zeta-Jones interpreta Morticia Addams con eleganza e mistero, mentre Luis Guzman offre una versione dolce e affettuosa di Gomez. Lo Zio Fester è interpretato dal comico Fred Armisen, che aggiunge un tocco di umorismo surreale perfettamente in linea con il tono della serie.

Tra i volti rivelazioni di Mercoledì troviamo Emma Myers nei panni di Enid Sinclair e soprattutto Hunter Doohan (già visto nella serie Your Honor), che interpreta in maniera molto convincente Tyler Galpin riuscendo a passare con disinvoltura dal ragazzo gentile al mostro inquietante.

Percy Hynes White (Xavier) e Joy Sunday (Bianca) completano il cast degli studenti, mentre Gwendoline Christie, la statuaria attrice celebre per il ruolo di Brienne in Game of Thrones, dà vita a una preside Weems autorevole e affascinante. Infine, con un tocco di nostalgia e metanarrazione, Christina Ricci (la Mercoledì "originale" nei film degli anni 90) completa il cast della serie nei panni della professoressa Thornhill.

Quando esce la stagione 2 di Mercoledì in streaming su Netflix? La data di uscita e gli episodi

Dopo il clamoroso successo della prima stagione era inevitabile che Netflix confermasse il rinnovo di Mercoledì per una seconda stagione. Manca ormai pochissimo all’uscita in streaming della Parte 1, composta da 4 episodi e prevista per il 6 agosto 2025. La Parte 2 di Mercoledì, anch’essa di 4 episodi, sarà disponibile dal 3 settembre 2025. Una scelta strategica e ormai comune a tutte le principali produzioni targate Netflix (da Squid Game a Stranger Things), che punta a combattere il binge watching diluendo l’uscita in streaming degli episodi e mantenendo alta l’attenzione per diverse settimane.

Mercoledì 2, le novità della stagione in arrivo

Le riprese della seconda stagione di Mercoledì si sono svolte nel 2024 in Irlanda, mentre la prima era stata girata interamente in Romania. Tim Burton è tornato alla regia di alcuni episodi, mentre Jenna Ortega, oltre a riprendere il ruolo di Mercoledì, è anche produttrice esecutiva.

Sulla trama della seconda stagione non si sa ancora molto, se non che avrà accentuate sfumature horror. Alcune anticipazioni parlano di una nuova minaccia che incombe su Nevermore, legata a una setta segreta e a un’antica maledizione: il messaggio minaccioso ricevuto nel finale della prima stagione non era solo un cliffhanger, ma l’inizio di un nuovo mistero che metterà ancor più alla prova le capacità investigative della giovane e i suoi legami affettivi. Mercoledì infatti dovrà affrontare nuove sfide, sia personali che sovrannaturali, mentre il suo legame con Tyler e Xavier si farà ancora più complicato.

Mercoledì 2, quante rivelazioni nel trailer a sorpresa

Il 9 luglio, a meno di un mese dall’uscita della nuova stagione, Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di 6 minuti che svela ulteriori dettagli su Mercoledì 2. In esso si vede la giovane Addams alle prese con un’altra delle sue visioni psichiche: stavolta, però, la persona che vede morire (tra l’altro per colpa sua) è nientemeno che Enid, la sua inseparabile amica. Un presagio devastante, soprattutto alla luce del rapporto che le due sono riuscite a costruire nell’arco della prima stagione.

Seppur per pochi istanti, nel trailer compare anche Tyler, il temibile Hyde che, in questa nuova stagione, potrebbe però non essere l’unico mostro. In un’altra sequenza infatti Mercoledì è rinchiusa nella cantina di un nuovo serial killer, il Kansas City Scalper… In generale, l’impressione è che, come anticipato dalla stessa Jenna Ortega, Mercoledì abbia svoltato verso un’ambientazione e uno stile molto più adulto rispetto a tre anni fa. Più horror e meno teen drama, insomma.

Non solo Lady Gaga e Steve Buscemi in Mercoledì 2

Il cast della seconda stagione di Mercoledì vede il ritorno di tutti i volti noti della prima, da Catherine Zeta-Jones (Morticia) a Luis Guzmán (Gomez), da Emma Myers (Enid) al redivivo Hunter Doohan (Tyler), ma ci saranno ovviamente anche importanti new entry.

Tra queste spiccano Lady Gaga, che però non appare in nessuno dei materiali video distribuiti finora e il cui ruolo è ancora avvolto nel mistero, Steve Buscemi, che interpreterà un nuovo insegnante con un passato oscuro, e Haley Joel Osment nei panni del serial killer nonchè nuovo villain (o forse no?). Dopo Christina Ricci, stavolta il ruolo nostalgico di guest star dovrebbe toccare a Christopher Lloyd, l’indimenticabile Zio Fester della saga cinematografica.

Come è nata la scena del ballo di Jenna Ortega?

Se negli ultimi tre anni avete avuto accesso a internet, avrete sicuramente visto almeno una volta – nella sua versione originale o nell’infinità di reel a essa ispirati – la scena del ballo di Mercoledì nel quarto episodio. Ebbene, forse non sapete che la coreografia è stata ideata interamente da Jenna Ortega in appena 48 ore.

Lo ha rivelato la stessa attrice in un’intervista a Jimmy Fallon: «Burton è venuto nella mia roulotte circa due giorni prima che girassimo la scena e ha detto: "Ehi Jenna, so che hai detto che volevi coreografare questo ballo da sola. So che ci hai lavorato e non sono affatto preoccupato. Mi fido di te"». Per i passi e le movenze si è ispirata ai video di Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant in Beau Travail, a filmati d’archivio di balli goth anni 80 e persino a Lisa Loring, la prima Mercoledì ad apparire su schermo negli anni 60 e scomparsa nel 2023.

La serie Mercoledì è adatta ai bambini?

La risposta breve è: dipende dall’età dei bambini. La serie Mercoledì ha una classificazione 13+ su Netflix, un rating che tiene conto di diversi fattori che rendono la visione potenzialmente inadatta ai più piccoli.

La serie contiene scene di violenza, anche se mai esageratamente esplicite, e nel corso della prima stagione si susseguono omicidi e combattimenti con creature mostruose in un’atmosfera tendenzialmente cupa. Anche i temi trattati, dal bullismo all’emarginazione, dalla morte ai traumi familiari, dall’identità all’accettazione di sè, potrebbero risultare difficili da comprendere per i giovanissimi e quindi più adatti a un pubblico adolescente, di teen o young adults.

Potrebbe interessarti anche