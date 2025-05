Maria De Filippi contro De Martino: è pronta a sfidarlo con Uomini e Donne. L'indiscrezione L'indiscrezione bomba: Uomini e Donne potrebbe sostituire Striscia la Notizia nell'access prime time. Mediaset valuta la mossa per contrastare Affari Tuoi.

Un’idea che, fino a qualche tempo fa, sarebbe sembrata pura fantascienza televisiva. Ma oggi, complici gli ascolti sempre più in affanno di Striscia la Notizia, l’ipotesi che Uomini e Donne possa conquistare l’access prime time di Canale 5 comincia a prendere forma. E non si tratta soltanto di un semplice rumor. La notizia, lanciata dal sito DavideMaggio.it, ha cominciato a circolare con insistenza, alimentando una certa agitazione nei piani alti di Mediaset.

La crisi di Striscia la Notizia

I dati sono impietosi: l’ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci è stata seguita da appena 2 milioni e 382 mila spettatori, con uno share dell’11,41%. Numeri lontanissimi dai fasti degli anni d’oro, che mettono a rischio l’equilibrio di una fascia da sempre fondamentale per trainare la prima serata della rete. Da qui la necessità, quasi l’urgenza, di trovare alternative valide e soprattutto vincenti. E tra tutte, una in particolare ha fatto breccia: Uomini e Donne.

Uomini e Donne contro Affari Tuoi

Secondo DavideMaggio.it, Uomini e Donne sarebbe la scelta "più sensata" da testare in quella fascia. E i motivi non mancano. Il programma firmato da Maria De Filippi è uno dei pochi capace di garantire ascolti solidi, anche in replica. Va infatti già in onda su La5 in access prime time, e riesce a "macinare ascolti persino nelle repliche". Ma c’è di più: "Riscuote i migliori dati relativi alla Total Audience", posizionandosi tra le trasmissioni più seguite anche in modalità non lineare.

La sfida di Maria De Filippi con Stefano De Martino

La possibile collocazione di Uomini e Donne nell’access prime time metterebbe direttamente in discussione la serie di vittorie di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. E sebbene il programma Rai goda di una fortissima popolarità, la potenza narrativa e il coinvolgimento emotivo del dating show di Canale 5 potrebbero davvero creare uno scontro tra titani. "Potrebbe essere la scelta giusta o quanto meno un esperimento più che sensato per riaccendere la prima serata di Canale 5", si legge sul sito specializzato.

Le altre ipotesi sul tavolo

Naturalmente, quella di Maria De Filippi non è l’unica carta che Mediaset starebbe valutando. Un altro rumor insistente riguarda una nuova versione de La Ruota della Fortuna, che vedrebbe Gerry Scotti alla conduzione. In quel caso, però, il conduttore dovrebbe dire addio a Caduta Libera. Ma non finisce qui, secondo Bubinoblog.it Michelle Hunziker e Ilary Blasi potrebbero aver già registrato una puntata zero di un nuovo format da proporre proprio in quella fascia calda.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma una cosa è certa: l’access prime time di Canale 5 è pronto per una rivoluzione. E se sarà davvero Maria De Filippi a guidarla, il cambiamento potrebbe essere epocale. Uomini e Donne, con le sue dinamiche uniche, potrebbe rappresentare non solo un’alternativa a Striscia, ma anche una nuova arma per contrastare il dominio incontrastato di Affari Tuoi. Resta solo da capire se l’Azienda deciderà di osare davvero. Ma il pubblico, nel frattempo, ha già cominciato a sognare lo scontro in diretta tra i due colossi.

