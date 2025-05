Ilary Blasi contro Carlo Conti, svelata l’estate in musica su Rai e Mediaset: la nuova programmazione La conduttrice e Alvin sfideranno il conduttore e Andrea Delogu nel prime time estivo Mediaset e Rai: al via Battiti Live e Tim Summer Hits 2025

Si avvicina l’estate in musica della tv italiana. Tra poco più di due settimane, infatti, Carlo Conti e Andrea Delogu debutteranno sul palco di Piazza del Popolo al timone di Tim Summer Hits 2025, che andrà in onda su Rai 1 nel mese di luglio per sfidare Ilary Blasi e Battiti Live. Scopriamo la programmazione e tutti i dettagli.

Palinsesti estivi Rai: Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu a luglio

Reazione a Catena, Unomattina Estate, L’Estate in Diretta e l’immancabile Techetehetè (che quest’anno partirà più tardi per lasciare ancora più spazio a Stefano De Martino e Affari Tuoi) sono solo alcuni dei "classici" dell’estate Rai. Il palinsesto estivo della tv pubblica scatterà tra poche settimane e a luglio, ovviamente, tornerà in onda anche Tim Summer Hits. Vero e proprio simbolo dell’estate in musica della Rai, l’evento partirà il prossimo 7 giugno e verrà registrato fino a martedì 10 giugno dal palco di Piazza del Popolo a Roma. Al timone ci sarà ancora una volta la "veterana" Andrea Delogu (presente fin dalla prima edizione del 2022, condotta insieme a Stefano De Martino) e Carlo Conti, al suo fianco per il secondo anno consecutivo. Reduce dal successo di Sanremo 2025 (ma anche dal flop di Ne vedremo delle belle), il conduttore e direttore artistico del Festival tornerà così alla guida di un programma musicale. Tim Summer Hits 2025 andrà poi in onda in prima serata su Rai 1 a luglio (presumibilmente il venerdì sera) e se la dovrà vedere con la concorrenza di Battiti Live.

La programmazione Mediaset: Ilary Blasi conduce Battiti Live

Come ogni anno, naturalmente, Mediaset "risponderà" con la sua programmazione musicale dell’estate, rinnovando l’immancabile appuntamento con Battiti Live. In onda sulle reti del Biscione da ormai 8 anni, infatti, l’evento di Radio Norba scatterà probabilmente nel corso della prima settimana di luglio (l’anno scorso andò in onda di lunedì sera, slot del prime time che potrebbe essere confermato). Alla conduzione tornerà Ilary Blasi, che lo scorso anno ha raccolto l’eredità di Elisabetta Gregoraci (oggi alle prese con le difficoltà del suo Audiscion su Rai 2) con il "trasloco" su Canale 5 ottenendo ottimi risultati (19 % di share). Reduce dal flop di The Couple, a Battiti Live la conduttrice sarà affiancata dalla sua "spalla" Alvin e andrà a caccia di ascolti e di riscatto, lanciando la sfida proprio a Conti e Delogu e Tim Summer Hits dalle piazze della Puglia.

