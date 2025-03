Canale 5, rivoluzione ‘alla De Martino’: Leotta o due ‘baby’ conduttori per rimpiazzare Striscia e sfidare Affari Tuoi Aria di cambiamenti nella rete di Pier Silvio dove i vertici sembrerebbero essere intenti ad esaminare volti giovani per nuovi progetti: scopriamo di più.

Sono ormai mesi che girano voci su cambiamenti e rivoluzioni che potrebbero avvenire in casa Mediaset, soprattutto per ciò che riguarda le fasce orare dell’access prime time e del preserale. In particolare, si vocifera da tempo sulla (ormai inevitabile) sostituzione di Striscia la Notizia, per tentare di recuperare su Affari tuoi e sull’inarrestabile Stefano De Martino. Ebbene, secondouna indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia, i primi tentativi di rivoluzione potrebbero già essere iniziati: scopriamo di più.

Rivoluzione Mediaset, convocati Pretelli, Rovazzi e Leotta: cosa succede

Tra le tante ipotesi, si dice che i vertici Mediaset siano intenzionati a sostituire Striscia la Notizia con nuovi game show, per dare in pasto al pubblico qualcosa di fresco e innovativo, magari anche in grado di competere con i fantastici risultati del diretto competitor Affari tuoi. Di recente, sulla newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch, Santo Pirrotta ha reso noti alcuni dettagli in più proprio sull’inizio di questa rivoluzione.

"A Mediaset si testano volti nuovi per il preserale e l’access prime time, anche per contrastare il grande successo di Stefano De Martino. In tutta segretezza sono state convocate due giovani leve: Pierpaolo Pretelli e Fabio Rovazzi. Lo showman impegnato a teatro con il musical Rocky e candidato anche come inviato all’Isola dei Famosi e il cantante che su Canale 5 ha di recente vestito i panni del giudice a Io Canto Senior hanno registrato (separatamente, sapevano l’uno dell’altro?) in quel di Cologno due puntate zero de La Ruota della Fortuna. Ma niente paura, non sostituiranno Gerry Scotti che resterà saldo al timone del suo programma, quello del game era l’unico studio libero… Chi la spunterà?", ha rivelato il giornalista.

A questo si aggiunge anche l’ultima indiscrezione di Davide Maggio, secondo la quale anche Diletta Leotta sarebbe pronta a registrare una puntata zero (dello stesso show di Pretelli e Rovazzi) in quel di Cologno Monzese. Insomma, pare proprio che Mediaset stia testando volti giovani per dare vita ai nuovi progetti di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane.

Bonolis e De Filippi in access prime time: l’ipotesi

A tutto questo è doveroso aggiungere anche un’altra ipotesi lanciata da TvBlog che ha iniziato a circolare in queste settimane, ovvero la possibilità che Striscia la Notizia venga sostituita con un nuovo programma condotto da Paolo Bonolis e Maria De Filippi. Questo con tanto di puntate zero che potrebbero essere registrate già prima di Pasqua. Insomma, al momento le ipotesi rimangono tante e diverse, ma ciò che appare ormai certo è che presto Mediaset potrebbe sorprenderci con importanti novità.

