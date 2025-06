Gerry Scotti lancia La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi (ma sarà diversa) In attesa di The Wall, Mediaset accelera su La Ruota della Fortuna: band in studio e look serale per il debutto già a luglio.

In casa Mediaset continuano le manovre per individuare strategie e nuovi assetti per la prossima stagione televisiva. Il principale tema all’ordine del giorno riguarda lo slot dell’access prime time, che nel 2025/2026 dovrebbe assistere a un’alternanza tra Striscia la Notizia e uno o due nuovi format lanciati per far rifiatare qualche mese il TG satirico di Antonio Ricci. Le indiscrezioni lasciano pochi dubbi: quella fascia oraria verrà affidata a Gerry Scotti. Resta però da capire con quale programma.

Canale 5, Gerry Scotti in access prime time: The Wall o La Ruota della fortuna

Come già riportato da Libero Magazine pochi giorni fa, Gerry Scotti spinge con i vertici del Biscione per riportare The Wall in fascia access, ma la logistica rappresenta ancora un nodo irrisolto. Lo studio che un tempo ospitava il game show non è più disponibile, e trovare un’alternativa in tempi rapidi si sta rivelando complicato. A questo punto, le strade sono due: attendere che tutto sia pronto oppure puntare su un altro format. In questo contesto, guadagna terreno l’ipotesi di un ritorno de La Ruota della Fortuna proprio nell’access prime time. Un’ipotesi, quest’ultima, che però non entusiasmerebbe il conduttore lombardo

Ruota della Fortuna in versione access: nuovi dettagli sulle registrazioni

Le registrazioni della nuova edizione dello storico quiz condotto da Gerry Scotti partiranno il 7 luglio, e già filtrano novità che lasciano intuire un adattamento pensato proprio per la fascia dell’access prime time. Secondo fonti vicine alla produzione, il programma si presenterà con un’inedita band musicale di 4-5 elementi e sarà richiesto al pubblico presente in studio un abbigliamento adatto a show serali, a conferma del tentativo di conferire al format un tono più in linea con la fascia oraria che precede la prima serata. Non è tutto. Il sito Davidemaggio ipotizza che alcune puntate potrebbero persino arrivare in onda già nel mese di luglio, anticipando di fatto l’avvio della stagione televisiva vera e propria. Resta da superare l’incertezza di Scotti, che preferirebbe tenere La Ruota della Fortuna in fascia pomeridiana, ritenendo il format poco adatto all’access prime time (e alla sfida con Affari Tuoi di De Martino). Il conduttore, però, alla fine potrebbe decidere di cedere davanti alle richieste di Mediaset.

Preserale Mediaset: Sarabanda, Paperissima e Avanti un Altro

Mentre l’access sembra virare verso una Ruota della Fortuna rivisitata, l’organizzazione del preserale di Canale 5 resta un punto interrogativo, con diversi scenari al vaglio dei vertici del ‘Biscione’. Tutto dipende dai tempi di messa in onda del game show condotto da Scotti. Se partisse già in estate, si potrebbe valutare lo spostamento di Paperissima Sprint dal preserale all’access del weekend, considerando che le nuove puntate sono già pronte, anche se inizialmente pensate per un altro slot.

In alternativa, La Ruota potrebbe essere trasmessa 5 giorni su 7 nella fase estiva, per poi passare a 6 giorni su 7 in autunno, con il sabato già occupato dalla programmazione di punta dell’ammiraglia Mediaset. Tra le opzioni più sorprendenti, spunta anche un clamoroso ritorno: Sarabanda. Si parla con insistenza della possibilità di riportare in preserale il quiz musicale reso celebre da Enrico Papi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Le quotazioni di Papi a Mediaset, tra l’altro, sono in forte ascesa dopo l’ottimo riscontro di pubblico ottenuto da Sarabanda Celebrity, che nelle ultime settimane sta facendo favile nel prime time della domenica sera.

Nel frattempo, restano nel cassetto circa 40 puntate inedite di Avanti un Altro: venti risalenti all’epoca della pandemia e una ventina registrate nella stagione appena conclusa. Questi episodi potrebbero essere utilizzati nei primi mesi autunnali come contenuto-tampone. Tutto sarà deciso in base ai risultati d’ascolto delle prime settimane, in una strategia "a cascata" che potrebbe modificare radicalmente la griglia Mediaset dell’autunno e dell’inverno.

