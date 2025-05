Isola dei Famosi, i retroscena di Pierpaolo Pretelli a Fiorello: svelati i segreti del reality Pierpaolo Pretelli collegato su Instagram con Rosario Fiorello ha raccontato alcuni retroscena inediti sull'Isola dei Famosi.

Fiorello è tornato a pieno ritmo sulla scena mediatica, lanciando contemporaneamente due nuovi progetti che stanno già facendo parlare: una parte "La Pennicanza", il suo nuovo show radiofonico in onda su Rai Radio2, e dall’altra un appuntamento fisso sul suo profilo Instagram che coinvolge Fabrizio Biggio. Un doppio format tra radio e social, che unisce dove l’intrattenimento è improvvisazione e dove ha già avuto modo di avere grandi ospiti in ultimo Pierpaolo Pretelli, attualmente in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi.

Isola dei famosi, il collegamento tra Pretelli e Fiorello

Nel corso di un collegamento notturno Fiorello ha invitato nella sua diretta Instagram proprio Pretelli, portandolo a raccontare cosa accade dietro le quinte del reality show di Canale 5. L’ex volto di Striscia la Notizia, oggi completamente immerso nel ruolo di inviato in uno dei programmi di punta di Mediaset, ha offerto una serie di rivelazioni inedite, tra cui dettagli mai mostrati in televisione.

"Qui in Honduras è pomeriggio, abbiamo appena finito di girare alcune parti del day time", ha raccontato Pretelli, lasciandosi andare poi a una serie di retroscena che hanno incuriosito i fan del reality. Uno dei più interessanti riguarda l’organizzazione dei pasti: "Ci sono tre cucine diverse – ha svelato – una locale, una italiana e una spagnola, perché oltre all’Isola dei Famosi si sta registrando anche la versione spagnola, Supervivientes. Conviviamo tutti nello stesso set". Un’informazione che difficilmente trapela durante la messa in onda, ma che dimostra come i meccanismi produttivi dei reality siano molto più complessi di quanto si pensi.

Il dialogo tra Fiorello, Biggio e Pretelli ha alternato momenti di comicità pura ad altri più seri, offrendo uno sguardo nuovo e divertente sull’universo dell’Isola dei Famosi. Fiorello dal canto suo dimostra ancora una volta la sua unicità, probabilmente è l’unico in grado di andare in onda anche senza scaletta. Ora bisognerà vedere se con i nuovi palinsesti che verranno svelati a Napoli il prossimo 27 giugno ci sarà anche il ritorno dello showman Siciliano.

Intanto l’Isola dei Famosi, pur a rischio chiusura per gli ascolti bassi, ha dimostrato la validità come artista di Pretelli, che secondo i rumor è stato anche testato per un nuovo pre serale di Canale 5. Secondo le indiscrezioni avrebbe registrato una puntata de La Ruota della Fortuna, ed anche se in quel format è saldo Gerry Scotti, sembra abbia convinto pienamente e possa rappresentare una delle principali novità della prossima stagione televisiva.

