Selvaggia Lucarelli mette Diletta Leotta nel mirino: “Contenta lei”, la frecciata inattesa sugli spot La giornalista ha espresso la sua (pungente) opinione sulle ultime pubblicità televisive che vedono protagonista la conduttrice: ecco le sue parole.

Selvaggia Lucarelli è conosciuta per essere una giornalista dalla penna tagliente che non lascia mai nulla al caso, tantomeno quando al centro della discussione vi sono temi delicati e importanti. Nelle ultime ore, la giornalista ha dedicato diverse storie Instagram a Diletta Leotta, criticando gli spot televisivi in cui il corpo della stessa Leotta – secondo l’influencer – viene ridotto a mero oggetto del desiderio maschile, sottolineando anche come l’ultimo spot sia arrivato a cadere ancora più in basso: ecco le sue parole.

Lucarelli contro le pubblicità della Leotta: "Brutte e sessualizzanti"

Anche nei confronti di Diletta Leotta, e in particolar modo delle pubblicità che la vedono protagonista come brand ambassador di un noto marchio di scarpe antinfortunistiche, Selvaggia Lucarelli non si è certo risparmiata, esprimendo il suo parere attraverso i social.

"Le pubblicità di Diletta Leotta per le solite scarpe antinfortunistiche sono sempre state brutte e vabbè. Hanno sempre avuto quel gusto anni ’90 nell’ammiccare al sesso, col corpo di Leotta al centro, raccontato come oggetto del desiderio maschile, contenta lei – ha scritto la giornalista tra le Instagram stories mostrando le immagini degli spot in questione.

Che le pubblicità di cui parla la Lucarelli facciano da sempre riferimento (e non certo velato) alla bellezza e alla fisicità prosperosa della conduttrice è in realtà palese a tutti. Allo stesso tempo, senza togliere nulla alla bravura e al talento di Diletta dal punto di vista professionale, che lei stessa punti molto sulla sua bellezza non è certo un segreto, dato che lei in primis non ha mai nascosto di essersi sottoposta a interventi estetici che, negli anni, hanno modificato in maniera palese il suo corpo. Tuttavia, dal mettere in risalto la bellezza all’oggettivare sessualmente il corpo della donna, il filo può essere davvero molto sottile.

Selvaggia Lucarelli: "L’ultimo spot della Leotta fa un salto ulteriore"

Ma la vera critica di Selvaggia Lucarelli si è rivolta in particolare all’ultima pubblicità televisiva di Diletta Leotta. "L’ultimo spot però fa un salto ulteriore: la pubblicità mette ancora al centro il corpo di Leotta con una ripresa di lei con minigonna inguinale e ripresa dal basso (e vabbè). Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualizzante, è quello di un bambino che avrà 7 anni".

Dopo queste parole, Selvaggia ha mostrato anche uno screenshot dei (brutti) commenti maschili al di sotto del video social dello spot. Commenti che sottolineano ancora di più l’oggettivazione sessuale del corpo della donna e che, in un certo senso, confermano quanto detto dalla stessa giornalista.

