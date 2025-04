Amici 24, Emanuel Lo stronca la Celentano: “Non aveva niente da fare”, la rabbia dopo il guanto a Francesco Durante il daytime odierno del talent la prof. ha lanciato un guanto di sfida di latinoamericano a Francesco: il suo insegnante non l'ha proprio presa bene.

In vista del prossimo appuntamento con il Serale di Amici 24 che andrà in onda il prossimo sabato 3 maggio la prof. Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un guanto di sfida verso Francesco, allievo di Emanuel Lo. Quest’ultimo però ha deciso di rifiutarlo anche se il ballerino avrebbe anche accettato di danzare sulla coreografia della maestra di latinoamericano contro Alessia.

Amici 24, il guanto di sfida di Alessandra Celentano verso Francesco

Durante il daytime di oggi, mercoledì 30 aprile, Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Francesco. La coreografia di latinoamericano, il cha cha cha, è la specialità di Alessia. La maestra ha così commentato l’invito alla sfida rivolgendosi proprio al ballerino: "Anche se perdi un guanto non rischi nulla. Non tutta la danza ti appartiene, altro che finta buonista. Ho deciso che è arrivato il momento di lanciarti un guanto di latino americano, so che non ci sarà paragone ed è proprio per questo che lo sfido". Francesco voleva mettersi in gioco e ha risposto: "Ovviamente lo accetterò. Di vincere non se ne parla proprio, ma mi metterò in gioco, sicuramente sarà più difficile dell’hip hop".

La risposta di Emanuel Lo alla maestra di ballo

Il ballerino si è poi confrontato con il suo insegnante che gli ha fatto notare come il guanto di sfida di Alessandra Celentano in realtà fosse soltanto una provocazione. "Tu lo sai che ti sta prendendo in giro? Sappiamo tutti quello che è Alessia, è campionessa di latino. Siamo in dirittura d’arrivo, vorrei che impiegassi le tue ore per lavorare sul tuo", ha detto Emanuel Lo a Francesco. Poi parlando della maestra il compagno di Giorgia ha dichiarato: "Non aveva niente da fare e ha deciso di mandarti un guanto di sfida. Non riesce a farne uno degno, ha paura di quello che sei. Questo scontro non lo vuole proprio affrontare. Questo guanto non lo accetterei anzi non lo accettiamo. Siamo a una puntata dalla semifinale. Io ci metto la faccia, non lo accetto per tanti motivi". Francesco inizialmente avrebbe accettato perché è contro i suoi principi non farlo ma poi il prof. l’ha convinto ed è rimasto fermo sulle sue convinzioni, affermando che il guanto non è per niente equo. Alla fine quindi Emanuel Lo ha deciso di rifiutare il guanto di sfida proposto dalla Celentano: il suo allievo non eseguirà la sfida di latinoamericano e cha cha cha da lei proposto contro Alessia.

