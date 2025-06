Forbidden Fruit, la nuova serie turca dell’estate di Canale 5: la trama, gli attori (famosi) e la programmazione A partire da oggi lunedì lunedì 30 giugno 2025 la nuova dizi turca prenderà il posto di ‘Tradimento’ nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset: cosa sapere

Mediaset pesca ancora in Turchia. Dopo il gran finale di Tradimento, infatti, Canale 5 si prepara a fare spazio a una nuova serie turca in quello che sarà il palinsesto estivo. A partire da oggi lunedì 30 giugno 2025 nel pomeriggio della rete ammiraglia andrà in onda Forbidden Fruit, la nuova dizi che terrà compagnia al pubblico della tv per l’intera estate. Scopriamo tutti i dettagli, dalle anticipazioni al cast fino alla programmazione.

Forbidden Fruit: trama e anticipazioni della nuova serie turca di Canale 5

Ender è riuscita a entrare nell’alta società di Istanbul sposando Halit, un uomo d’affari di successo, ma adesso mira alla separazione e (soprattutto) a un ricco divorzio senza perdere il suo status. Per ottenerlo ingaggia Yildiz ed escogita un piano per incolpare il marito di infedeltà, chiedendo alla giovane cameriera di sedurlo. La situazione, però, le sfuggirà ben presto di mano: Yildiz imparerà a conoscere meglio Halit ed Ender dovrà lottare per non finire ai margini dell’alta borghesia turca. Zeynep (la sorella di Yildiz), intanto, ha iniziato a lavorare nello studio di un socio di Halit con cui, dopo alcune tensioni, scatterà la scintilla.

Il cast: i volti noti

Al fianco dei protagonisti (Şevval Sam nei panni di Ender ed Eda Ece in quelli di Yildiz), nel cast Forbidden Fruit non mancano alcuni volti noti al pubblico italiano appassionato di produzioni turche di successo. Zeynep è interpretata da Sevda Ercingi, che fu Ipek in Come sorelle; Onur Tuna interpreta Ferman ne Il Dottor Alì (attualmente in onda su Real Time) e qui è l’affascinante Alihan Tasdemir. Tra gli altri personaggi – nei panni di Kemal – troviamo Sarp Can Köroğlu, già visto come Serdar di Mr. Wrong – Lezioni d’amore e come Deniz di Love is in the air.

Quando e dove vedere Forbidden Fruit (a partire da lunedì 30 giugno 2025)

La nuova serie turca Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire da oggi lunedì 30 giugno 2025. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset alle ore 14:15. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale, dove sarà possibile recuperare tutti gli episodi.

