Il Paradiso delle Signore si avvicina al gran finale di un’altra, seguitissima, stagione. La soap opera di punta del daytime pomeridiano di Rai 1 continua a registrare ottimi ascolti (spesso e volentieri oltre il 20% di share) ed è stata confermata per quella che sarà la decima stagione. Nel frattempo, però, manca sempre meno al finale della nona, di cui devono ancora essere sciolti tantissimi nodi. Cosa succederà? Scopriamo tutte le ipotesi.

Il Paradiso delle Signore, il finale di stagione: la situazione

Anche quest’anno Il Paradiso delle Signore si è rivelata come una delle soap opera più seguite della tv, confermandosi un punto fermo del palinsesto del daytime del pomeriggio Rai. La nona stagione – inaugurata lo scorso 9 settembre 2024 – ha fatto segnare ottimi numeri in termini di dati Auditel e ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 per lungo tempo (dall’addio di Vittorio all’arrivo di Odile, il nuovo ruolo di Botteri, l’ingresso di Giulia Furlan alla Galleria Milano Moda, i problemi di Roberto e Mario e tanto altro) ma a breve concluderà la sua cavalcata. Mancano infatti solo 10 episodi al termine di questa stagione (che, tra ponti e feste, dovrebbe giungere al termine il prossimo 2 maggio) e molti intrighi sono ancora aperti. Come finirà? Come emerso dalle anticipazioni di questa settimana, sarà soprattutto il segreto di Rita a tenere banco nel grande magazzino milanese.

Infiltratasi tra le "veneri" del Paradiso per conto di Tancredi di Sant’Erasmo, Rita ha infatti rubato delle foto top secret e la bozza di un vestito della nuova collezione di Gianlorenzo Botteri. Con il passare del tempo la ragazza si è però affezionata alle colleghe, tanto che ha deciso di chiamarsi fuori e di rifiutare i soldi di Tancredi (che le servono per fare studiare il fratello) per non minare più il futuro del grande magazzino. Rita ha così deciso di lasciare Milano, dicendo di avere trovato un lavoro come hostess per Alitalia. Il segreto sul suo passato (e sul suo futuro), però rischia di venire a galla. Le "veneri" scopriranno tutto, ma chi sarà a smascherare il piano di Tancredi? Rita potrebbe tornare per vendicarsi, Giulia Furlan potrebbe pentirsi e confessare tutto. Il primo a fiutare qualcosa è stato Marcello, che nutre dubbi sul ruolo dell’ex venere e verrà informato anche da Irene. Quel che è certo è che nel momento in cui la verità sarà svelata ci sarà un colpo di scena, che cambierà per sempre il futuro del Paradiso. In attesa, ovviamente, della decima stagione, già confermata dalla Rai e che andrà in onda a partire da settembre 2025.

