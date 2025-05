Amici 24, Maria De Filippi cancellata: perché non va in onda oggi 7 maggio L’inizio del Conclave che eleggerà il nuovo Papa fa saltare la puntata di oggi del daytime del talent di Maria De Filippi: come cambia la programmazione di Canale 5

Nuovo stop per Amici di Maria De Filippi. Dopo la mancata messa in onda della puntata del primo maggio, giorno della Festa dei lavoratori, il daytime del talent show di Canale 5 sparirà anche dal palinsesto di oggi – mercoledì 7 maggio 2025 – ma stavolta si tratta di un’assenza legata a un evento che monopolizzerà l’attenzione dell’Italia e del mondo. Ecco cosa succede.

Amici 24, salta la puntata di oggi 7 maggio: perché

Questo pomeriggio Amici non andrà in onda col consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5. L’annuncio della puntata cancellata è stato dato ieri pomeriggio tramite i canali social del programma, dove è stato pubblicato il seguente annuncio: "Torniamo giovedì 8 maggio, alle ore 16:10". Nel messaggio non c’era la motivazione che ha portato all’annullamento del daytime odierno, ma la scelta è stata presa da Mediaset per dedicare la fascia pomeridiana di Canale 5 alla stretta attualità. Oggi, infatti, inizia in Vaticano il Conclave che avrà il compito di eleggere il successore di papa Francesco. Alle 16.30, i 133 Cardinali elettori faranno il loro ingresso solenne nella Cappella Sistina, che poi sarà sigillata dal mondo esterno in attesa della fumata bianca che annuncerà l’elezione del nuovo Papa (che sarà il 267esimo Pontefice storia della Chiesa cattolica). Vista la portata dell’evento, Mediaset ha così deciso di mettere in stand-by Amici 24 per dedicare all’inizio del Conclave un programma di approfondimento in diretta con commenti, ospiti e primi retroscena. Il ‘Biscione’ non ha ancora comunicato quale sarà la line-up di giornalisti in onda che coprirà la cronaca live dalla Città del Vaticano né la durata della trasmissione, che però non dovrebbe oltrepassare le 17, orario di inizio di Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino che a sua volta proseguirà nel racconto delle fasi iniziali del Conclave.

Il palinsesto di Canale 5: cosa cambia col Conclave

Amici 24 dovrebbe essere l’unico programma pomeridiano di Canale 5 a saltare nella giornata di oggi, mercoledì 7 maggio. Non risultano infatti avvisi di cancellazione di Uomini e Donne, che dunque andrà regolarmente in onda dalle ore 14.15 alle 16. Il daytime dedicato al talent di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente a partire da domani, 8 maggio, per raccontare le ultime news in arrivo dalla scuola a pochi giorni dalla semifinale della fase Serale (in programma sabato 10 maggio). Naturalmente tutta la programmazione di Mediaset (e anche della Rai) nei prossimi giorni è da considerarsi ‘a rischio’. Quando arriverà fumata bianca dell’elezione del nuovo Santo Padre, infatti, i principali canali tv stravolgeranno i palinsesti tradizionali e manderanno in onda trasmissioni speciali per presentare agli italiani il successore di Papa Francesco.

