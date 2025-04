Uomini e Donne, Cristina show: lascia lo studio e poi ci ripensa, “Lotterò per Gianmarco” Nel dating show di Canale 5 la corteggiatrice di Gianmarco Steri ha dato spettacolo lasciando lo studio per poi ripensarci e tornare per mettercela tutta.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Durante l’appuntamento del 30 aprile con Uomini e Donne ne sono successe di tutti i colori. A dare spettacolo è stata Cristina Ferrara che prima ha lasciato il programma per poi ritornare per Gianmarco Steri. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi.

Cristina Ferrara lascia Uomini e Donne per poi tornare

Tutto è cominciato dalla puntata in cui Nadia Di Donato aveva lasciato il programma della De Filippi con Gianmarco Steri che aveva deciso di andare a riprendere la corteggiatrice. Questo atteggiamento è stato ampiamente criticato proprio da Cristina Ferrara perché così facendo il tronista aveva mancato di rispetto alle ragazze che invece avevano deciso di rimanere per lui. Così oggi la corteggiatrice napoletana ha deciso di lasciare momentaneamente lo studio dichiarando: "Io voglio andare via perché mi hai lasciato di nuovo dietro le quinte, non abito dietro l’angolo e sono venuta fin qui per vederti, non mi piaci più". Un’affermazione che è sembrata a tutti una bugia perché Cristina, risentita per il comportamento di Gianmarco, è andata via dicendo di non essere più interessata a lui ma poi ha dimostrato il contrario. Poco dopo infatti la ragazza ha fatto marcia indietro ed è rientrata mentre il pubblico applaudiva: "Rimango, sono convinta di voler lottare ancora, non voglio pentirmene".

I dubbi di Francesca Polizzi su Gianmarco Steri

Nella stessa puntata la conduttrice di Uomini e Donne ha fatto intervenire Francesca Polizzi che nutre molti dubbi verso Gianmarco Steri. Quest’ultimo, secondo la corteggiatrice, non sarebbe interessato a lei. La ragazza è stata molto dura con il tronista a cui ha detto: "Quando ti sei commosso in esterna con me, l’hai fatto per motivi tuoi. Il messaggio che fai passare è che non importa chi hai davanti, tu fai sempre le stesse cose. Ma chi sono io, la tua psicologa?". Tuttavia dalle registrazioni delle prossime puntate si apprende che Francesca lascerà definitivamente il programma di Canale 5 e Gianmarco non le andrà incontro per riprenderla. Infatti secondo quest’ultimo se la ragazza non fosse andata via durante questa registrazione lui l’avrebbe comunque eliminata. Nel corso delle varie esterne fatte con lei non ha ritrovato più la stessa ragazza dell’inizio della sua avventura a Uomini e Donne ma l’ha vista completamente diversa, a suo dire, non era più la stessa. Una reazione del tutto inaspettata per il pubblico del dating show condotto da sempre da Maria De Filippi.

