Malgioglio demolisce Cristina Scuccia: “Non sarà a Tale e Quale, siamo più contenti” Il giudice del programma di Carlo Conti commenta la partecipazione saltata all’ultimo della ex suora, non nascondendo il suo fastidio: “Svegliati cara”

Per Tale e quale show si avvicina la data del debutto, fissata per il prossimo 22 settembre su Rai 1, ma alcuni dei suoi già protagonisti sono già in clima da gara. Nel programma di Carlo Conti quest’anno ci saranno tanti nuovi concorrenti – da Ginevra Lambroghini a Pamela Prati e Alex Belli – e anche due vecchie conoscenze dello show come Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Chi non ci sarà è Cristina Scuccia, la cui partecipazione sarebbe saltata all’ultimo per alcune divergenze artistiche con la produzione. Il giurato di Tale e quale Cristiano Malgioglio non potrà così commentare le performance della cantante, ma ha deciso di dire la sua su quanto accaduto tra lo show e l’ex suora. Scopriamo cosa ha detto.

Cristiano Malgioglio contro Cristina Scuccia

"Ancora qualche giorno e poi arriverà il 22 di settembre e su Rai Uno ci sarà Tale e Quale Show. Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast di questa edizione. Questo mi addolora". Esordisce così Cristiano Malgioglio nel post pubblicato nella giornata di ieri sul suo profilo Instagram a proposito della partecipazione di Cristina Scuccia a Tale e quale show saltata all’ultimo. Secondo DiPiùTv, la cantante avrebbe rifiutato di prendere parte al talent di Carlo Conti per una serie di divergenze con i responsabili della produzione, in particolare sull’imitazione di personaggi trasgressivi e di alcune canzoni dai testi sopra le righe.

Cristiano Malgioglio non ha nascosto tutto il suo stupore di fronte a una richiesta del genere da parte dell’ex suora ("Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali molto ma molto particolari e canzoni molto ambigue") ricordando anche alcuni precedenti quanto meno contraddittori: "Ma come mai, se a The Voice aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da suora?"

Infine, l’affondo contro Cristina: "Svegliati cara. Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna"

Tale e quale: il cast e quando inizia

Con la partecipazione saltata all’ultimo di Cristina Scuccia, sarà Jo Squillo a sostituirla a Tale e quale show. La nuova edizione della trasmissione di Carlo Conti debutterà il prossimo 22 settembre in prima serata su Rai 1 e vedrà nel cast anche Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli, oltre ai "ripetenti" Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

