Reazione a Catena, le 'Trerapiste' trionfano (grazie a Virginia) ma i social le stroncano: "C'è troppa crisi" Nella puntata del 28 giugno 2025, le Fornacelle sfidano le Trerapiste, che però le battono nell'Intesa Vincente giocando per un montepremi alto: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno nel preserale di Rai Uno sabato 28 giugno 2025, le Fornacelle Maria Cristina, Chiara e Marta sfidano le campionesse Trerapiste – quindi Francesca D, Francesca e Virginia -, ma il tentativo di rubare il titolo alle tre donne non va a buon fine. Ecco cosa è successo durante la partita del 28 giugno di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, puntata 28 giugno 2025: cosa è successo

Dopo le manche iniziali, si arriva alla prima catena musicale che le nuove arrivate regalano alle Trerapiste perché sbagliano il titolo della canzone, che è Tutta colpa mia di Elodie. Le sfidanti non trovano nemmeno il titolo della seconda catena musicale, ovvero Rosa Tormento di Cristiano Malgioglio. Subito dopo si passa alla prima catena di Una tira l’altra, la cui zip da 15mila euro vede le Fornacelle cedere la palla alle campionesse, che però la sbagliano in pieno lasciando quindi i soldi a queste ultime.

Una volta superati i "Quando, dove, come, perché", ci troviamo davanti alla seconda catena di Una tira l’altra, ma la zip da 20mila euro, inizialmente nelle mani delle Fornacelle, va alle campionesse perché le sfidanti non trovano la combinazione di parole. Poi però Maria Cristina, Chiara e Marta riescono ad azzeccare la zot guadagnando così 5 secondi extra all’Intesa Vincente. Queste ultime fanno un errore clamoroso nel corso della manche più amata dai telespettatori, perché Maria Cristina dice "Navi" al posto di "Caravelle" quando le amiche costruiscono questa domanda: "Cos’è tre di Cristoforo Colombo, Nina, Pinta e Santa Maria?". E il conduttore scherza: "Com’era la canzone? Caravelle non ne voglio più… succede, qui succede". Alla fine, ne indovinano solo 5 perché tornano indietro col numero di parole più volte a causa dei continui sbagli.

Poi tocca alle Trerapiste, che invece fanno una figura migliore, dimostrando di avere un’intesa molto più vincente delle avversarie, nonostante l’errore incredibile sullo scrittore di Montalbano, ovvero Camilleri: Virginia ammette di non conoscere la risposta al quesito "Chi Andrea scrittore Montalbano", però trova ben 10 parole nella manche, giocando per 121mila euro all’Ultima catena. Un montepremi, quest’ultimo, che diminuisce molto rapidamente, perché le campionesse usano entrambi i jolly all’inizio del percorso, sbagliando poi le combinazioni diverse volte, fino a ritrovarsi a giocare all’ultima parola per 3.782 euro. Cosa accomuna "Scena" e "Rucola", il Terzo elemento? La parola da scovare inizia con le lettera "Ta" e finisce con la vocale "A" e le Trerapiste puntano subito su "Tagliata" (grazie a Virginia), che è quella esatta. Le tre donne portano a casa 1.891 euro.

Le reazioni sui social

Dopo la puntata del 28 giugno 2025 di Reazione a Catena, non mancano le reazioni sui social: "Ignorantelle le ‘trerapiste’ terapiste, mi avevano inizialmente illuso fossero brave", "Se gli autori non facessero uso eccessivo di collegamenti col calcio e di regionalismi (ma solo laziali e campani), eliminassero la Sillaba Fortunata e facessero rispettare il regolamento durante l’Intesa Vincente allora #reazioneacatena non sarebbe malaccio come telequiz", "Ma solo io ho la sensazione che #reazioneacatena a Pino Insegno non piaccia proprio?".

E ancora: "Valeva la pena buttarsi. 1800 euro in gettoni d’oro fanno più o meno una bolletta a testa", "Quest’ anno, non si tenta mai. C’è troppa crisi…", "Parole che portano a più collegamenti", "Ma vi rendete conto di quanto da qualche anno questo programma sia diventato sbiadito?", "Valeva la pena non comprare", "Non comprate e dite tagliata. Dai su, un po’ di coraggio".

