Cristiano Malgioglio e la foto fake del fidanzato Onur, scoppia il caso: chi è il ‘bellissimo’ in posa con lui Il paroliere e giudice di Amici è apparso in foto con un uomo dal fisico scolpito ma non si tratterebbe del suo futuro sposo: ecco di chi si tratta.

A Verissimo Cristiano Malgioglio ha parlato del suo futuro sposo, un uomo turco di 41 anni, ma di più non ha detto. In tal proposito i fan si sono sbizzarriti nel cercare indizi sull’identità del fidanzato del giudice di Amici e molti hanno pensato fosse colui con cui il paroliere appare in foto. Tuttavia non si tratta di Onur ma di un’altra persona. Da Silvia Toffanin a proposito delle nozze Malgioglio aveva detto: "Mi sposo, così gli lascio la mia eredità", aggiungendo un’indiscrezione che circolava tempo prima della trasmissione di Canale 5: "Alessandra Celentano sarà la mia testimone di nozze".

Chi è l’uomo accanto a Cristiano Malgioglio

Nelle ultime ore è stata diffusa una foto che ritrae il paroliere di Mina, Pupo e tanti altri insieme a un bellissimo ragazzo moro, con poca barba e un fisico scolpito tipico di chi è amante della palestra. Non si tratta però di Onur ma di Nunzio Giannini e la foto è presa dal videoclip E mi sono innamorato di tuo marito. Infatti il personal trainer e bodybuilder fu selezionato proprio per il ruolo da protagonista in questo video. Arrivarono in 500 ai casting per questa parte ma Malgioglio in persona scelse Nunzio, i due hanno coltivato una bella amicizia. In una foto condivisa all’epoca della canzone che li ritrae insieme il giudice di Amici scriveva: "Purtroppo non è mio marito". Nel 2017, anno d’uscita della canzone, non conosceva l’uomo che adesso ha intenzione di sposare.

Gli altri due Onur follower del paroliere

Continua quindi la caccia a Onur: sul profilo ufficiale di Cristiano Malgioglio appare un follower che risponde allo stesso nome ed è turco. Tuttavia non sarebbe come il suo futuro sposo titolare di una palestra a Istanbul ma è un attore. Inoltre l’età nemmeno corrisponderebbe a quella del vero fidanzato. Inoltre Cristiano Malgioglio avrebbe messo soltanto qualche like alle foto di tale Onur e una scritta di auguri sotto la foto dell’attore che festeggia appunto il suo compleanno con degli amici. Ma non è finita qui perché c’è un’altra persona che si chiama Onur, un uomo dal fisico aitante, sembra uno sportivo. Anche in questo caso però le interazioni social tra i due sembrano non esserci o sono ridotte all’osso, niente che faccia pensare a una relazione né a un matrimonio che come ha detto il protagonista: "accadrà presto", non svelando ancora la data di quando si vestirà di rosa shocking e non di bianco, come lui stesso ha dichiarato sempre ai microfoni di Verissimo.

