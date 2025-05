Lorenzo Spolverato a Uomini e Donne ma sul web esplode la rivolta: "Cambio canale" L'ex gieffino potrebbe essere uno dei nuovi tronisti del dating show, ma sui social nessuno è contento: "Brucio la Tv".

Mancano pochissimi giorni alla fine di questa stagione di Uomini e Donne, che dovrebbe concludersi venerdì 30 maggio (forse in prima serata) con la scelta di Gianmarco Steri. E mentre una pagina del dating show si chiude già si pensa a settembre e alla nuova edizione: sul web stanno iniziando a circolare i primi nomi dei possibili personaggi che saliranno sul trono del programma in autunno e tra questi pare ci sia quello di Lorenzo Spolverato. Mollato in diretta Tv da Shaila Gatta durante la finalissima del Grande Fratello 18, l’ex gieffino pare essere ancora single e in cerca dell’anima gemella tanto che, secondo la pagina Instagram di Opinionista social, Maria De Filippi starebbe pensando di affidargli un Trono Classico a UeD.

Uomini e Donne, Lorenzo Spolverato verso il Trono ma i social criticano: "Non accendo neanche al Tv"

Con l’attuale edizione di Uomini e Donne agli sgoccioli, gli appassionati del programma si interrogano su quali saranno i protagonisti del dating show dal prossimo autunno. Se per le donne pare sia probabile il ritorno di Ida Platano, tra i nomi maschili è spuntato quello di Lorenzo Spolverato. A lanciare l’indiscrezione è stata la pagina Instagram di Opinionista Social: "La Queen Mary starebbe pensando a @lorenzospolverato_ per il prossimo tronista! E voi vi piace? Cosa ne pensate?", è stato chiesto agli oltre 10mila follower che seguono il profilo.

C’è da dire che l’ipotesi di un trono con Lorenzo Spolverato a UeD non è stato accolto nel migliore dei modi, anzi. Gli utenti non hanno per nulla apprezzato l’idea di vedere l’ex gieffino nel programma: "Oddio spero di no", "Ma anche no grazie, ma un ragazzo che nn abbia mai fatto tv?! No eh!", "Per carità c’è lo siamo appena levato dalla vista. Possiamo sempre cambiare canale però", "Maria no perché veramente non accendo neanche la TV", "Oddio proprio NOOOOO . Brucio la tv", "Nooooo Maria no per favore", "No ma no ma no. Ma è così difficile prendere gente "normale" che non venga da esperienze in TV, reality in generale o agenzie? Per favore non se ne può più!".

