Shaila su Lorenzo dopo il Grande Fratello, la bordata: “Lui narciso e tossico. Mi portava all'esasperazione" In un'intervista a un noto settimanale, l'ex velina ha attaccato pesantemente il modello milanese. E una riconciliazione tra i due, ormai, appare impossibile. Ecco i dettagli.

In una lunga intervista a Chi (in edicola domani) Shaila Gatta scopre tutte le sue carte. Dopo aver lasciato in diretta tv Lorenzo Spolverato, al Grande Fratello, l’ex velina si è sfogata con il settimanale accusando il modello di atteggiamenti tossici. Troppi i comportamenti sopra le righe, i silenzi punitivi e gli alti e bassi durante il programma. Per Shaila, insomma, la relazione sembra chiusa senza possibilità di ricucire. E le parole affidate a Chi non fanno che dimostrarlo. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, l’affondo di Shaila contro Lorenzo Spolverato

"Prima di tutto, per lui c’era il Gf", ha ammesso con rammarico Shaila Gatta, parlando con Chi del suo (ormai) ex Lorenzo Spolverato. E poi l’aggiunta, carica di accuse e rimpianti: "Ho scelto io di stare con lui, sì. Ma lui, narciso e insicuro, mi ha punita con il silenzio e mi ha fatto sentire sbagliata. Non è la prima volta che mi capita".

La storia tra Shaila e Lorenzo è finita nel peggiore dei modi, dopo mesi di passione e tira e molla. È stata lei, durante la finalissima del Grande Fratello, ad annunciare di avere chiuso con il modello. Perché ormai la misura era colma. "Forse bisogna passare dall’altro lato della barricata", ha proseguito l’ex velina, "comunque, dipende da come siamo noi, dalle ferite che abbiamo. Alla fine scegliamo noi. Quindi, una parte di responsabilità è mia. Però, allo stesso tempo, dico anche che ci sono persone che fanno del male e ne sono consapevoli".

I rimpianti di Shaila Gatta su Lorenzo

Ed ecco che la conversazione con Chi entra nel vivo. Shaila si apre, e parla del suo modo di vivere l’amore: "Infatti dico sempre che le relazioni dovrebbero essere un incontro, dove si fa un passo indietro con l’ego e uno avanti nel compromesso…Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di me. E sono ricaduta in schemi vecchi. Tanto è vero che la prima settimana a Lorenzo ho proprio detto: ‘Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare, non so perché’. Intanto, Javier mi mostrava qualcosa di nuovo. E a lui dicevo: ‘Sei un ragazzo perbene’".

Ma il ragazzo per bene, Javier, è stato soppiantato dal ‘bad boy’ Spolverato, nella narrazione di Shaila. E questa scelta avrebbe ragioni molto precise: "Avendo delle ferite aperte, mi sentivo più a casa con Lorenzo. E poi sono cominciati gli alti e bassi. La cosa più brutta è stata il suo silenzio punitivo. Non lo auguro a nessuno: l’amore è dialogo".

Lo scontro con la madre e il ‘mea culpa’ di Shaila Gatta

A questo punto l’intervistatrice fa un passo indietro. Si parla dell’incontro tra Shaila e la madre, che per prima aveva avvertito l’ex velina dicendo chiaro e tondo: "Lorenzo sta giocando". Poi, come ricorderanno i fan più attenti del Gf, Shaila aveva replicato parlando delle assenze della mamma, e di uomini di 60 anni che le avrebbero fatto avances in passato.

"Chiariamo: ho avuto delle avances da quegli uomini", ha spiegato la Gatta a questo proposito, "ma non sono mai andata a letto con nessuno. Col senno di poi, mannaggia a me, non ho capito mia madre…ma aveva ragione. Allora ero andata sulla difensiva proprio perché mi stava aprendo gli occhi. Che poi io, la puntata prima di uscire, ho avuto una certa lucidità. Ho avuto un acceso confronto con Lorenzo. Solo che stando 24 ore su 24 in Casa con la persona che vuoi lasciare è difficile farlo".

Poi è arrivato un sincero ‘mea culpa’ da parte di Shaila: "È il mio problema: non so chiedere. Infatti, ce l’ho anche con me stessa. Ma preciso: la reazione che ho avuto durante la finale, è dovuta al fatto che persone manipolatorie – che non sanno ascoltarti, ma prendono informazioni per usarle a loro vantaggio – mi hanno spinta a dire: ‘Dato che qui è nata, finisce qui’".

Ma a quanto pare, la ferita d’amore resta apertissima, per la bella concorrente del Grande Fratello. "Beh, ma guardi che l’amore", spiega Shaila a Chi, "un amore forte e viscerale, non si dimentica in due secondi. Però so che quell’amore non è quello adatto a me. E che le persone non cambiano. Sono delusa e arrabbiata…Per quanto mi riguarda quei suoi silenzi punitivi erano insopportabili. Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità…Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata…E mi ci sento ancora: oggi sono umiliata. Ancora. E criticata. Ancora".

L’ultimo affondo a Lorenzo Spolverato

In chiusura di intervista, Shaila Gatta si è ribellata contro le accuse che sta ricevendo in questi giorni: "Mi viene detto e scritto che sono io la manipolatrice, che ho preso in giro tutti. Che ho preso in giro lui. Invece, ho subito. Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima".

Infine l’ultima stoccata, indirizzata ancora una volta all’ex Spolverato. "Una persona insicura", l’ha definito Shaila, "vittima anche lui di sé stesso. E finché non curerà questa sua parte, non amerà nessuno…Questo è stato il mio errore: il nostro è stato un ‘amore tossico’". Shaila e Lorenzo non si sono più sentiti, dopo la fine dell’esperienza da gieffini. Ma presto, come lei stessa ha annunciato, uscirà un libro in cui Shaila parlerà di tutto quanto. E altre verità verranno a galla.

