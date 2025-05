Helena Prestes ai ferri corti con la sorella Mariana: il gesto social allarma i fan. Cos’è successo La modella brasiliana, Helena Prestes, avrebbe avuto una lite con la sorella Mariana e, a quanto pare, le due avrebbero smesso di seguirsi sui social. Il motivo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ stata la vincitrice morale dell’ultima edizione del Grande Fratello e, da quel momento, i suoi fan l’hanno supportata e seguita. Parliamo di Helena Prestes, che nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore con Javier Martinez. Da quando la modella è tornata alla sua quotidianità, i suoi supporters non hanno smesso di interessarsi a lei e a ciò che le accade. Nelle scorse ore, alcuni indizi social non starebbero lasciando dubbi ai fan: a quanto pare, Helena avrebbe avuto una discussione con la sorella, Mariana, sua grande sostenitrice e con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma cosa sarà accaduto tra le due? Vediamo tutti i dettagli.

Helena Prestes, cos’è successo con la sorella Mariana

Helena Prestes torna a far parlare di sé (anche se indirettamente). I più attenti, hanno notato che lei e la sorella Mariana hanno smesso di seguirsi sui social. Un gesto davvero inaspettato e che ha allarmato i fan della modella brasiliana dato che le due si sono sempre mostrate unite e inseparabili. Infatti, dopo l’uscita dal Grande Fratello, Helena e la sorella sono state spesso viste insieme, abbracciate, affiatate, quasi fossero una cosa sola. Cosa sarà successo? I suoi supporters stanno facendo di tutto per scoprirlo. Qualcuno vicino alle due, ha ipotizzato che potrebbe essere anche Javier il motivo del loro litigio, dato che la sorella inizialmente non credeva in questa loro relazione ma, si tratta solo di una supposizione e non c’è niente di fondato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tuttavia, mentre tutti cercavano di comprendere le cause, Helena ha condiviso su X (ex Twitter) un messaggio alquanto criptico: "Quando qualcuno riceve un beneficio ma non lo ricambia (nemmeno con il riconoscimento), rompe il ciclo sociale del dono, minando la fiducia e i legami comunitari SEMPLICE". Sebbene non sia stato fatto esplicitamente il nome di Mariana, il tempismo del messaggio ha portato molti a pensare che fosse indirizzato a lei.

Helena e Javier più innamorati che mai

Se da un lato Helena ha avuto un battibecco con la sorella, dall’altro può dirsi serena in ambito sentimentale perché la storia con Javier procede a gonfie vele. Il pallavolista è più innamorato che mai e, in una recente intervista di coppia al settimanale Chi, ha rivelato: "Se è vero che conosci una persona viaggiando, Helena oltre ad essere una compagna di vita, è una compagna di viaggio eccezionale. Ho voglia di ripartire con lei, insieme stiamo divinamente e sa fare tutto, mi sta insegnando tanto". Poi, ha proseguito parlando di una possibile proposta di matrimonio: "Ogni tanto mi passa per la testa."

Potrebbe interessarti anche