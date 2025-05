Lorenzo e Shaila, prima telefonata dopo il GF (con imprevisto): il racconto di Spolverato e cosa è andato storto Tra sentimenti ancora vivi e una macchina in panne, il chiarimento notturno dell'ex coppia più chiacchierata del GF non promette bene per i fan degli #Shailenzo.

Non era un mistero che tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ci fosse ancora qualcosa da chiarire. I fan più attenti aspettavano questo momento con trepidazione. E finalmente, durante una diretta Instagram, è stata proprio Shaila a rompere il silenzio. La verità sembra essere parzialmente venuta a galla, ma la realtà dei fatti si è infittita ora che anche Spolverato ha dato la sua versione della fatidica chiamata.

GF: la videochiamata dal punto di vista di Shaila Gatta

Ha raccontato senza troppi giri di parole che lei e Lorenzo si sono sentiti prima di Pasqua, l’11 aprile per la precisione. Una lunga videochiamata che ha permesso a entrambi di dirsi tutto, o quasi.

"Ci siamo chiariti, ma purtroppo non sempre le cose vanno come si vorrebbe", ha detto con sincerità. Il sentimento c’è ancora, questo lo si percepisce chiaramente. Ma a volte, pur volendosi bene, si capisce che restare insieme non è la scelta migliore.

Grande Fratello: la verità di Lorenzo sulla chiamata infinita

Dopo le parole di Shaila, anche Lorenzo ha voluto dire la sua. E lo ha fatto con il suo solito modo di fare, tra ironia e tenerezza. Ha raccontato che quella sera, puntualissimo, si era organizzato per la telefonata. "Vivo ancora con i miei, quindi per avere un po’ di privacy sono sceso in macchina. Volevo fosse un momento solo nostro. Alle 23:20 ero giù, parcheggiato, pronto a parlare con lei. Ma niente. Passano 30 minuti, poi 45, poi un’ora. Lei non rispondeva. Aspettavo solo quella chiamata". Alla fine, dopo una lunga attesa, Shaila richiama: il telefono le si era scaricato. Inizia così una videochiamata che nessuno dei due avrebbe mai immaginato potesse durare così tanto.

Il finale inaspettato e la reazione amara di Lorenzo

Ma il bello viene dopo. Perché Lorenzo, con il telefono collegato all’auto (che doveva restare accesa), ha scoperto solo alla fine che la batteria si era completamente esaurita: "La macchina è ibrida e dopo quattro ore di chiamata si è spenta. Non funzionava più nulla, nemmeno la chiave per chiuderla. Ho dovuto lasciarla aperta tutta la notte con il telefono in mano". Una scena che effettivamente lascia trasparire un po’ di tenerezza. Un finale improbabile, che ha fatto sorridere anche i fan più malinconici. E nonostante le cose non dette e gli intoppi nella chiamata, la storia tra Shaila e Lorenzo si è chiusa con l’onestà e l’affetto che meritava. Nessun colpo di scena e verità inattesa, ma solo una storia che semplicemente ha fatto il suo corso, almeno per ora.

