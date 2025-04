Paolo Bonolis contro il Grande Fratello: “Una rottura di cog***ni”. E annuncia il ritorno di uno storico show Il conduttore ha espresso il suo pensiero sul reality appena concluso e ha rivelato che molto presto riprenderà le redini di una nota trasmissione.

Paolo Bonolis è stato ospite al podcast DoppioPasso con il figlio Davide, durante il quale ha parlato senza filtri di molti argomenti, tra i quali il mondo del calcio di cui il figlio fa ufficialmente parte, e dalla televisione di cui lo stesso Bolonis è ormai una delle pietre miliari. Nel corso dell’intervista, dando la propria opinione su uno dei reality più discussi, ovvero il Grande Fratello, Bonolis ha rivelato ciò che pensa in totale sincerità, per poi annunciare il suo ritorno alle redini di uno storico show: scopriamo di più.

Paolo Bonolis sul Grande Fratello: "Rottura di cog**oni"

Paolo Bonolis lavora sul piccolo schermo da molti anni e può essere senza dubbio considerato uno dei maestri della televisione generalista. Dunque, chi meglio di lui per dare un parere su uno dei relity più discussi di sempre? Parliamo ovviamente del Grande Fratello e, riflettendo sullo stato attuale della televisione, meno pioneristica di un tempo, Bonolis ha affermato: "Le trasmissioni spremute fino al midollo ci sono. Pensiamo al Grande Fratello che si spalma su più piattaforme ed economicamente è un prodotto estremamente conveniente per un’azienda. Per alcuni, è una rottura di cog***ni e lo capisco, ma è conveniente. Anche Avanti un altro è alla dodicesima stagione, ma la gente si diverte. E finché dura fa verdura".

Paolo Bonolis, dal suo modo di fare tv al ritorno con ‘Il senso della vita’

"Mi piace condurre lo spettatore raccontando un percorso come lo faccio io. Se so già cosa incontro, mi annoio. Chi ha incastrato Peter Pan, Ciao Darwin, Avanti un altro, sono tutte cose che ho scritto io e che abbiamo venduto in tutto il mondo. Pochissime cose mi sono state date da fare come struttura, ma mai come contenuto. È impossibile per me – ha rivelato Bonolis raccontando il suo personalissimo modo di fare televisione – Vivo dell’improvvisazione. Non significa andarsene per una tangente, ma entrare e uscire secondo il momento. Basta conoscere la traiettoria".

Ma ancora non è tutto, perché al podcast DoppioPasso, Bonolis ha fatto anche un annuncio inaspettato sui suoi progetti televisivi futuri. "Probabilmente il prossimo anno inizierò a fare una cosa nuova, riprenderò una trasmissione che ho fatto tempo fa e che è ‘Il senso della vita’. Una contemporaneizzazione del racconto". ‘Il senso della vita’, condotto proprio da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è andato in onda dal 2005 al 2008, per poi essere riproposto anche nel 2011. Questo potrebbe dunque essere un gradito ritorno per molti telespettatori che da anni sperano di poter rivedere il format già molto amato anche in passato.

