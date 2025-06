Shock nel mondo del cinema: Hollywood piange David Hekili Kenui Bell. Le parole (strazianti) della sorella Tragedia nel mondo del cinema: l'attore David Hekili Kenui Bell, volto di Lilo & Stitch, è morto all'improvviso. Il dolore della sorella in un messaggio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fonte: Archivio

CONDIVIDI

Ci sono notizie che lasciano senza parole, proprio come in questo caso, in cui ci risulta anche doloroso scriverlo. Hollywood e l’intero mondo del cinema è sotto shock per l’improvvisa morte dell’attore David Hekili Kenui Bell, volto non solo della serie Magnum P.I. ma anche del recente remake Disney, Lilo & Stitch. Poco prima del nefasto avvenimento, la star aveva postato sul suo profilo social, il provino per il live-action, per cui aveva ottenuto il ruolo. Di seguito, tutti i dettagli di questa terribile notizia.

Morto l’attore di Lilo & Stitch David Hekili Kenui Bell. La sorella: "Era un diamante grezzo"

Come si apprende dalle testate americane, nelle scorse ore è morto improvvisamente David Hekili Kenui Bell, attore apparso nel remake live-action di Lilo & Stitch e nelle serie Magnum P.I. e Hawaii Five-0. La notizia è stata confermata dalla sorella, Jalene Kanani Bell, tramite un post su Facebook, senza specificare la causa del decesso. Jalene ha scritto: "È con il cuore a pezzi che vi comunico che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e bellissimo fratellino David H. K. Bell sarà oggi in compagnia del nostro Padre Celeste". Bell aveva condiviso su Instagram immagini dal set di Lilo & Stitch e un video del suo provino per il ruolo di Big Hawaiian Dude, personaggio che perde in modo comico il gelato alla vista di un portale alieno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sorella ha aggiunto: "David amava fare l’attore, fare il doppiatore, passare il tempo con Brutus e viaggiare come ambasciatore di Kona Brew. L’industria cinematografica e l’intrattenimento erano così eccitanti per lui e mi piaceva che gli piacesse l’arte". Inoltre, ha ricordato che Bell, cresciuto tra Punahou e Kalani, padroneggiava l’inglese, il pidgin e la cultura indigena, definendolo "un diamante grezzo. La sua voce si poteva sentire anche all’aeroporto di Kona, dove lavorava per offrire un’esperienza positiva ai visitatori."

L’entusiasmo di David Hekili Kenui Bell per il ruolo in Lilo & Stitch

A maggio, parlando di Lilo & Stitch su Instagram, David Hekili Kenui Bell ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato al film, sottolineando quanto fosse speciale partecipare alla proiezione del cast e della troupe: "Ora, Mahalo a tutti coloro che hanno lavorato a questo film! Sapevo che sarebbe stato speciale partecipare a una proiezione del cast e della troupe e non mi ha deluso! È stato fantastico vedere così tante delle vere star, tra cui, secondo me, la nostra troupe locale alle Hawaii".

L’attore, inoltre, era membro della Screen Actors Guild e aveva interpretato Isaac in un episodio di Hawaii Five-0 e Manu Saluni nella prima stagione di Magnum P.I. Un grande dolore non solo per i fan ma anche per tutti coloro che apprezzavano la sua ironia e la sua meticolosità per i ruoli che interpretava.

Le cause della morte di David Hekili Kenui Bell

Purtroppo, non sono state rese ancora note le cause del decesso dell’attore. Tuttavia, è probabile che verranno spiegate in questi giorni, ma sono solo supposizioni.

Potrebbe interessarti anche