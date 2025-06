I Fantastici 4: Gli Inizi, Galactus spadroneggia nel nuovo trailer: dove recuperare tutti i film della famiglia di supereroi Manca meno di un mese all'arrivo dell'atteso film sulla Prima Famiglia Marvel nelle sale, nel trailer un sacco di scene inedite

Siamo entrati nell’ultimissima fase dell’attesa per I Fantastici 4: Gli Inizi e Disney ha ben pensato di rilasciare il trailer finale del film, dandoci un assaggio di ciò che vedremo al cinema dal prossimo 23 luglio. Nel video viene mostrato in maniera più estesa il Villain, Galactus, annunciato alla Prima Famiglia Marvel dal suo araldo, Silver Surfer. Scopriamo assieme tutto ciò che viene mostrato e dove rivedere i vecchi film dei Fantastici 4 in streaming, nell’attesa de Gli Inizi.

Il trailer finale dei I Fantastici 4: Gli inizi

In questa realtà i Fantastici 4 sono delle vere e proprie star, a cui sono dedicati cartoni animati e show in televisione. La spensieratezza viene però interrotta dall’arrivo di Silver Surfer, araldo del Divoratore di Mondi, Galactus, arrivato con l’intento di distruggere la Terra. Reed è costretto ad ammettere che non sanno se questa volta potranno salvarli, sebbene Sue ribadisca che tutto ciò che arriverà lo affronteranno come sempre, "come una famiglia".

Nel mezzo svariate sequenze in cui vengono mostrati i poteri dei quattro supereroi, oltre ad alcune chicche che senza dubbio faranno contenti i fan dei fumetti (come il famoso "clubbering time" de La Cosa).

E se Galactus fosse il figlio di Reed e Sue?

Tra i fan sta circolando una pazza voce: e se Galactus fosse legato a Franklin Richards, figlio di Susan Storm e di Reed Richards? Difficilmente è un caso che nello stesso film vengono presentati il Divoratore di Mondi e il figlioletto della supercoppia, che nei fumetti è dotato di spaventosi poteri psionici, al punto da poter distorcere la realtà. Secondo questa teoria, Galactus sarebbe una versione futura di Franklin, tornata indietro nel tempo per distruggere il suo io passato prima che esso lo possa fermare.

Dove vedere i film de I Fantastici 4 in streaming

I Fantastici 4 (2005)

Diretto da Tim Story, è il primo adattamento live action sulla superfamiglia di supereroi. Il secondo, in verità, se contiamo un tentativo rimasto inedito risalente al 1994. Il film racconta le origini del supergruppo e di come ciascuno abbia ottenuto i propri poteri a seguito dell’incidente nel viaggio spaziale. Il villain è una delle nemesi storiche dei Fantastici 4, Victor Von Doom, il Dottor Destino. Nel cast Iaon Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis e Julian McMahon. Il film è disponibile nel catalogo di Disney+, oppure a noleggio o in acquisto su Apple TV, Prime Video e Google Play Film.

I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007)

Sequel diretto del film precedente. Nuovamente Tim Story alla regia, con ogni attore a riprendere i propri ruoli, a cui si aggiunge Doug Jones come Norrid Radd/Silver Surfer. L’Araldo di Galactus giunge sulla Terra per avvisare i suoi abitanti dell’imminente arrivo del suo signore, appunto il Divoratore di Mondi. Il film è disponibile nel catalogo di Disney+, oppure a noleggio o in acquisto su Prime Video, Apple TV, Google Play Film e TIM Vision.

Fantastic 4 (2015)

Josh Trank alla regia e un cast decisamente giovane composto da Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell per il reboot della saga. Toby Kebbell interpreta il Dottor Destino in questa ulteriore origin story del supergruppo, che non ha riscontrato affatto il favore del pubblico per via dei troppi cambiamenti fatti rispetto al canone originale. Trovate il film disponibile nel catalogo di Disney+, oppure a noleggio o in acquisto su Apple TV, YouTube, Google Play Film, Prime Video e TIM Vision.

