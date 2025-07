Tale e Quale Show, Carlo Conti ‘pesca’ dal GF: arriva l’ex vincitore (e altri tre super vip) Il conduttore del programma, pronto a tornare a settembre, potrebbe aver 'opzionato' un nome noto del reality Mediaset. Mentre Patrizia Pellegrino è pronta a riprovarci.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Tra pochi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Ma intanto ci accontentiamo di voci (più o meno certe) e supposizioni sul cast del prossimo Tale e Quale Show. Condotto come al solito da Carlo Conti, il programma musicale ripartirà su Rai 1 a settembre, e i nomi in lizza sono già parecchi. In primis, si parla di un ex vincitore del Grande Fratello 5. Poi di una eterna ‘rifiutata’, l’attrice Patrizia Pellegrino, che continua a tentare l’ingresso. Per non parlare di una cantante nota (ma non troppo) e di una figura centrale della tv anni Novanta. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Tale e Quale Show, i nomi in lizza e le scelte (possibili) di Carlo Conti

Lo show che si destreggia da anni tra musica e trucchi (e parrucchi), è pronto a tronare a settembre sotto la guida attenta di Carlo Conti. Ma prima dovrà essere annunciato il cast di partecipanti e, al momento, nonostante siamo ormai a metà luglio, non ci sono certezze. Restano però le solite voci, che ci permettono di fare ipotesi su chi calcherà il palco di Rai 1 a Tale e Quale Show.

Partiamo da una conduttrice tv e celebrità degli anni Novanta, Sabina Stilo, da tempo assente dal piccolo schermo ma prontissima per un ritorno in grande spolvero. Pare che la Stilo, infatti, abbia sostenuto un provino, e sia in attesa del sì definitivo da parte di Conti. Lo stesso vale per un nome meno noto, ovvero quello di Mavi. Cantante neomelodica napoletana, l’abbiamo già vista a Made in Sud, e ha pure tentato di entrare nella Scuola di Amici. Ora, invece, secondo Gabriele Parpiglia la beniamina di Nino d’Angelo avrebbe superato i provini di Tale e Quale. Ma manca ancora l’ufficialità.

Il colpaccio di Conti con un ex vincitore del Grande Fratello

Passiamo poi al nome forte, cioè quello di Jonathan Kashanian, amatissimo vincitore del Grande Fratello 5. Anche l’ex gieffino avrebbe sostenuto un ottimo provino per Tale e Quale, secondo quanto ha fatto trapelare l’esperta del settore Deianira Marzano. Ma non si hanno notizie (per ora) di una conferma ufficiale. Anche se l’annuncio potrebbe essere imminente.

Infine, si fa un gran parlare anche dell’attrice Patrizia Pellegrino, esclusa purtroppo dalle passate edizioni dello show. Nel 2022, dopo il rifiuto, la Pellegrino aveva ammesso la delusione confessando: "Stavolta ho pianto". Ma questa potrebbe essere finalmente la volta buona. Lo sapremo solo, con certezza, non appena su Instagram usciranno i nomi ufficiali del cast di Tale e Quale Show 2025. Mancano pochi giorni. E il mistero sarà svelato.

