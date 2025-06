Amanda Lear, il fascino inossidabile della musa di Dalì e amante di Bowie su Prime Video L'incredibile carriera della soubrette, ripercorsa attraverso alcuni dei suoi film iconici tra commedie e pellicole d'animazione

CONDIVIDI

Musa di Salvador Dalì, amante di David Bowie, cantante, attrice e conduttrice poliglotta, nonché pittrice e scrittrice. La carriera di Amanda Lear, al secolo Amanda Tapp, è senza dubbio tra le più incredibili. Nativa di Saigon, risiede in Francia, nei pressi di Avignone, dal 1981. Sin dal suo debutto nel 1967 ha recitato in numerose pellicole. Ecco quindi una panoramica dei film di Amanda Lear e dove recuperarli in streaming.

I film di Amanda Lear in streaming

Zio Adolfo in arte Führer

Pellicola comica costituita da un insieme di gag e sketch a tema nazismo, diretta dal duo Castellano e Pipolo. Per protagonista ha Adriano Celentano, mentre Amanda Lear compare nelle vesti di una cantante. Il film è disponibile in streaming nell’abbonamento di Prime Video.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Febbre nelle notti d’estate (1978)

Lungometraggio erotico francotedesco del regista Sigi Rothemund. Parla di due amici, Peter e Fredy, che vogliono andare a Ibiza per godersi il sole, il mare e conoscere molte ragazze. Questo film con Amanda Lear è disponibile in streaming nel catalogo di Prime Video.

Gli Incredibili (2004)

Film d’animazione diretto da Brad Bird, racconta le vicende dei Parr, una famiglia formata dai supereroi in pensione Mr. Incredibile ed Elastigirl e dai loro 3 figli, Flash, Violetta e Jack-Jack. Amanda Lear presta la voce ad Edna Mode, stilista di super tute per eroi, nel doppiaggio italiano e in quello francese. Il film è disponibile nel catalogo di Disney+ oppure in acquisto o a noleggio su Prime Video, Google Play Film e TIM Vision.

Metti una notte (2017)

Diretto e interpretato da Cosimo Messeri, è l’ultimo film in cui compare Elio Pandolfi, morto nel 2021. Martino (Messeri), giovane entomologo tornato a Roma da poco, deve fare da babysitter a Linda. Non sa però che con lei c’è anche la sua eccentrica nonna Lulù (Lear). Il film è disponibile unicamente nel catalogo di RaiPlay.

Gli altri film con Amanda Lear in streaming

Ecco una lista di altri film in cui rivedere la cantante (ce n’è anche uno recente):

Oliviero Rising (2007)

(2007) Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie (2008)

(2008) 8th Wonderland (2009)

(2009) Bloody Flowers (2009)

(2009) Jodorowsky’s Dune (2013)

(2013) Miss (2020)

(2020) Si muore solo da vivi (2020)

Potrebbe interessarti anche