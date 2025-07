Addio a Malcolm-Jamal Warner, figlio tv di Bill Cosby: il ricordo dei colleghi de I Robinson (e non solo) Bill Cosby e colleghi in lacrime per la morte improvvisa di Malcolm-Jamal Warner, star de I Robinson: ricordi, dolore e omaggi da Hollywood e non solo.

Il cinema è di nuovo in lutto perché nelle score ore ha dovuto dire addio a Malcom-Jamal Warner, l’indimenticabile Theo della storica sitcom I Robinson. L’attore è morto all’età di 54 anni, annegato domenica nelle acque vicino alla spiaggia di Cocles, nella provincia di Limón, Costa Rica. Le autorità locali hanno riferito ad Abc News che l’attore è stato trascinato al largo da una corrente molto forte. Il suo corpo è stato recuperato nel pomeriggio. La Polizia nazionale del Costa Rica ha confermato che la causa del decesso è stata l’asfissia. La sua perdita ha creato un grande vuoto nell’industria cinematografica. Numerosi colleghi gli hanno dedicato diversi omaggi, tra cui Bill Cosby, che nella sitcom interpretava il ruolo di suo padre. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Malcom-Jamal Warner è morto, il ricordo (e il dolore) di Bill Cosby

Una tristezza infinita ha colpito milioni di fan sparsi sul pianeta e che sono cresciuti guardando la sitcom I Robinson. Domenica 20 luglio 2025 è morto Malcom-Jamal Warner, l’iconico Theo della serie cult. Bill Cosby, padre nella fiction e caro amico di Warner, è stato tra i primi a reagire alla sua morte. Attraverso il suo portavoce Andrew Wyatt, ha detto che la perdita dell’attore gli ha "ricordato la stessa chiamata che ha ricevuto quando è morto suo figlio" Ennis William Cosby, ucciso a 27 anni durante una rapina, e che prima della tragedia "lui giocava con Malcom".

Wyatt ha definito l’accaduto "devastante" e ha aggiunto che Cosby, nonostante il dolore, "ha trovato il modo di parlare di Malcolm anche se è triste". Dopo un concerto in Minnesota, Malcolm aveva chiamato Cosby per raccontargli come andava, e i due erano sempre in contatto. Cosby ha detto alla CBS News: "Non aveva mai paura di andare in camera a studiare. Conosceva le sue battute, si sentiva a suo agio nonostante i disagi che può vivere un adolescente". Ha infine rivelato di averlo sentito l’ultima volta tre mesi fa.

Il ricordo degli altri colleghi

Ma Cosby non è stato l’unico a ricordare Warner. Morris Chestnut, collega di Warner in The Resident, ha ricordato l’amico su Instagram con queste parole: "Uno dei più simpatici del settore. Riposa tranquillo, fratello. La tua eredità continua a vivere". Geoffrey Owens, che ha recitato con Warner in The Cosby Show, ha espresso il suo dolore ad ABC News, definendolo "un uomo adorabile, un’anima dolce e sensibile" e ricordando la sua generosità nel partecipare a un progetto teatrale. Anche Angela Bassett, co-protagonista in 9-1-1, lo ha omaggiato su Instagram: "Le parole non riescono a descrivere adeguatamente il dolore. Malcolm era più di un attore di talento, era un amico di lunga data. Quando l’ho incontrato, era una star di quella serie che era diventata un’icona televisiva, ‘I Robinson’. Mi ha accolto calorosamente come un attore in carriera che stava cercando di trovare la sua strada… Avere poi l’opportunità di lavorare di nuovo con lui l’anno scorso su 911 è stato un momento memorabile che ha chiuso il cerchio per entrambi."

