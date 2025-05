Disney Plus, film e serie tv in uscita a giugno 2025: tornano a sorpresa The Bear e Ironheart, l'erede di Ironman Un mix di serie animate per tutta la famiglia e film attesi: ecco cosa ci riserva il catalogo Disney+ a giugno 2025. Scopri cosa non farti proprio scappare.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Giugno è arrivato e su Disney+ si respira aria di grandi ritorni e novità niente male. Il catalogo si aggiorna con titoli che faranno contenti un po’ tutti: chi ha voglia di leggerezza, chi cerca storie vere, e anche chi non sa resistere all’universo Marvel.

Si comincia col botto: Phineas e Ferb torna con la quinta stagione. Sì, proprio loro. Dopo anni di silenzio, i due fratellastri più geniali della TV sono pronti a inventarsi nuove follie e a farci ridere come ai vecchi tempi. I primi episodi arrivano il 6 giugno e l’atmosfera è quella delle estati passate davanti alla TV, tra costruzioni assurde e una sorella che continua a cercare di smascherarli. Dall’animazione all’ambiente, l’8 giugno arriva David Attenborough – Il richiamo dell’oceano, un grido per il pianeta. Attenborough non ha bisogno di presentazioni: la sua voce, i suoi documentari… ogni volta riesce a farci vedere il mondo con occhi nuovi. Stavolta ci porta sott’acqua, per raccontarci la bellezza (e la fragilità) degli oceani.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il 17 giugno è il momento di SALLY, il documentario su Sally Ride, la prima donna americana nello spazio. Non è solo la storia di un’impresa storica, ma anche quella di una persona che ha aperto la strada a molte altre, in un’epoca in cui certi sogni sembravano ancora troppo grandi, soprattutto per una donna. Chi ama i musical potrà segnarsi il 20 giugno: su Disney+ arriva Frozen: Il musical di successo di Broadway, registrato a Londra. Stesse canzoni iconiche, ma con l’energia dal vivo del palcoscenico. Un’occasione perfetta per chi se lo è perso a teatro o per chi vuole rivivere le emozioni in versione live. E poi c’è Ironheart, dal 24 giugno. Un nuovo volto nell’universo Marvel: Riri Williams, giovane genio che costruisce una sua armatura e si ritrova a dover gestire responsabilità enormi. Una serie più urbana, meno spettacolare forse, ma più vicina alle persone. Infine, torna The Bear. La quarta stagione arriva il 26 giugno e promette di essere intensa quanto (se non più) delle precedenti. Carmy, la cucina, i ritmi assurdi, i conflitti: tutto è lì, pronto a ribollire ancora una volta.

Potrebbe interessarti anche