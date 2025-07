Lo Squalo, su Disney+ tutti i dietro le quinte più incredibili del film di Steven Spielberg per il 50° anniversario L'incredibile documentario arriva in esclusiva per l'Italia su Disney+, con numerosi materiali inediti, interviste e rarissimi fuoriscena

L’uscita nelle sale de Lo Squalo, nel 1975, ha fatto da spartiacque per la storia della settima arte. Con lui è iniziata l’era dei blockbuster ed è decollata definitivamente la carriera di un regista, Steven Spielberg, che avrebbe regalato al mondo capolavori immortali. Un film intelligente, che ha saputo trasformare i molti incidenti di percorso durante la produzione in successivi punti di forza. Per il 50° anniversario de Lo Squalo, National Geographic, in collaborazione con Amblin Documentaries di Steven Spielberg, Nedland Films e Wendy Benchley, e diretto da Laurent Bouzereau, distribuisce JAWS @ 50: THE DEFINITIVE INSIDE STORY, un esclusivo documentario con dietro le quinte inediti e nuova intervista a Steven Spielberg, portato in Italia in streaming da Disney+ dall’11 luglio.

Lo Squalo, il documentario di National Geographic su Disney+

National Geographic si avventura nel dietro le quinte del leggendario blockbuster Lo Squalo con Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, in esclusiva per l’Italia in streaming su Disney+. Diretto dall’acclamato regista Laurent Bouzereau (Faye, Con le musiche di John Williams), il documentario di 90 minuti conduce gli spettatori in un viaggio in profondità, partendo dal romanzo bestseller di Peter Benchley per arrivare al fenomeno cinematografico de Lo Squalo, analizzando come il film continui a influenzare la cultura pop, il cinema e la tutela degli squali ancora oggi. Si tratta dell’unico documentario autorizzato sulla realizzazione del film e con la partecipazione dello stesso Steven Spielberg, regista pluripremiato tornato a ripercorrere la storia che ha lanciato la sua carriera e che gli ha garantito il final cut sul film, un controllo creativo che esercita da 50 anni.

Un oceano di dietro le quinte

Il documentario offre uno sguardo senza filtri al caos e alla creatività dietro la realizzazione de Lo Squalo, con materiale inedito tratto dagli archivi personali di Steven Spielberg e Wendy Benchley, tra cui video personali e rari fuoriscena. Attraverso nuove riflessioni, Spielberg ne ricorda la produzione ad alto rischio, dalla lotta contro uno squalo meccanico difettoso ai continui ritardi dovuti al maltempo, per poi passare al suo stress post-traumatico durante la post-produzione e alla paura che il film avrebbe posto fine alla sua carriera. Il documentario rivisita anche il famigerato "effetto Squalo", ovvero l’ondata di paura per gli squali scatenata dal film, ridefinendola come una tradizione ben radicata di meraviglia, curiosità e rispetto per il principale predatore dell’oceano. Oltre a Steven Spielberg, il documentario contiene interviste esclusive con i membri originali del cast e della troupe, tra cui Joe Alves (scenografo), Jonathan Filley ("Cassidy"), Lorraine Gary ("Ellen Brody"), Carl Gottlieb ("Meadows", sceneggiatore), Jeffrey Kramer ("Hendricks"), Ian Shaw (figlio di Robert Shaw, che interpretava Quint), Jeffrey Voorhees ("Alex Kintner"), e il compositore John Williams.

