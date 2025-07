Five Nights at Freddy’s 2, il trailer nasconde 5 chicche dai giochi: ma il vero brivido è la reunion cult di Scream Five Nights at Freddy's 2 omaggia i fan con dettagli presi dai videogiochi, ma a far tremare davvero è il ritorno di Ulrich e Lillard, ex icone di Scream.

E’ uno dei franchise horror più amati in assoluto e, tra qualche mese, vedremo al cinema l’attesissimo secondo capitolo. Nelle scorse ore, Universal Pictures e Blumhouse hanno diffuso il trailer di Five Nights at Freddy’s 2, sequel terrificante atteso nelle sale cinematografiche americane il 5 dicembre. Il primo film, tratto dal videogioco di Scott Cawthon, ha incassato 300 milioni di dollari nel 2023 con un budget di soli 20 milioni, spingendo rapidamente alla realizzazione del secondo capitolo. I fan più attenti, nel visionare la clip, avranno sicuramente notato che il trailer contiene tanti riferimenti e richiami ai videogiochi, che hanno permesso la realizzazione delle pellicole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Five Nights at Freddy’s 2, i 5 riferimenti ai videogiochi presenti nel trailer

Come vi abbiamo già anticipato, di recente, è stato diffuso online il trailer di Five Nights at Freddy’s 2. Nella clip vengono introdotti nuovi animatronic assassini ancora più pericolosi. Inoltre, mostra un gruppo guidato da McKenna Grace che esplora una vecchia pizzeria di Freddy Fazbear, ma la situazione rapidamente peggiora. Ritroviamo anche Abby, Mike e Vanessa, coinvolti di nuovo nel mondo degli animatronic, ora liberi e pronti a mettere in pericolo molte persone. Tutto sembra collegato a William Afton. Ma, il trailer dell’atteso Five Nights at Freddy’s contiene dei riferimenti ai videogiochi tanto amati dai fan del franchise. Di seguito, vi sveliamo quali sono:

Il ritorno della maschera di Freddy

Chi ha giocato a Five Nights at Freddy’s 2 riconoscerà la maschera di Freddy che Mike usa nel trailer del film. A differenza del primo film, FNAF 2 sembra includere elementi del gameplay nella trama, come l’uso della maschera per mimetizzarsi tra gli animatronics. Nel gioco questa tattica funziona, mentre resta da vedere se sarà efficace anche nel film. I fan non vedono l’ora di scoprire più meccaniche di gioco rappresentate rispetto al primo film.

La posizione del franchising

All’inizio del trailer, un ragazzo sottolinea che la Pizzeria di Freddy è la location originale, diversa da quella del primo film. Questo riflette la differenza nei giochi: il primo è ambientato in una filiale, mentre il secondo gioco e il film si svolgono in un locale più antico. I fan apprezzano come i film seguano la cronologia dei giochi, pur con alcune differenze nella trama.

La voce del FazTalker

Il giocattolo FazTalker con cui Abby parla usa la stessa voce di un minigioco di FNAF 2, che nel trailer le chiede di "AIUTARCI" e "VENIRE A TROVARCI", un messaggio simile a quello del gioco che invita a "SALVARLI". È possibile che entrambi i messaggi siano collegati allo stesso tema. Alcuni potrebbero pensare che le voci simili derivino dai programmi text-to-speech anni ’90, ma in realtà è un omaggio voluto al materiale originale.

Il FazTalker e il Roxy-Talky di Cassie

Abby, dopo aver sentito una voce tramite il FazTalker che crede sia Freddy, segue le istruzioni per raggiungere un luogo. Questa situazione ricorda la trama del DLC Ruin di Five Nights at Freddy’s: Security Breach, dove una bambina chiamata Cassie segue un messaggio da un dispositivo simile. In Ruin, però, la voce al walkie-talkie è un impostore, suggerendo che anche qui la figura che chiama Abby potrebbe non essere chi sembra.

L’ ufficio di Five Nights at Freddy’s 2 , ricreato

Nel trailer di Five Nights at Freddy’s 2, l’ampio ufficio e la scena in cui Mike usa la torcia verso il corridoio principale richiamano direttamente il gameplay originale, dove questa azione serve a tenere a bada Foxy per sopravvivere. I fan sperano che questi riferimenti al gioco si traducano in una maggiore fedeltà e integrazione del gameplay nei film.

Five Nights at Freddy’s 2, reunion in arrivo: due volti di Scream nel sequel

Five Nights At Freddy’s 2 uscirà il 5 dicembre 2025 in America e potrebbe vedere il ritorno di Skeet Ulrich e Matthew Lillard, noti per i loro ruoli nella saga horror Scream. Il film, sequel del successo del 2023, si ispira anche al secondo videogioco della serie. Ulrich interpreterà Henry Emily, co-fondatore della pizzeria Freddy Fazbear’s, mentre Lillard tornerà nei panni del killer William Afton, antagonista principale. La trama ruota attorno a Mike Schmidt, guardia notturna che scopre che gli animali animatronici della pizzeria sono infestati dagli spiriti vendicativi di bambini uccisi. La presenza di Ulrich e Lillard, protagonisti storici di Scream, rende la loro reunion particolarmente attesa dagli appassionati di horror.

Dove vedere in streaming il primo film Five Nights at Freddy’s

Il primo film è disponibile in streaming sulle piattaforme Netflix, Prime Video e Rakuten TV.

