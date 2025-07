Matlock, la serie "torna in vita" in un remake con Kathy Bates: trama, cast e quando esce su Paramount+ Torna il legal drama cult degli anni 80, con nuovi casi, un mistero da risolvere e una protagonista che promette già scintille

La febbre da remake non sembra risparmiare ormai nessun prodotto. A ricevere un rifacimento, questa volta, sarà il serial legale cult degli anni 80 Matlock. Il titolo rimarrà il medesimo ma il contenuto sarà differente, con anche un cambio di genere per l’avvocato protagonista. Casi da risolvere e colpevoli da mandare in gattabuia, ma anche un mistero che unirà come un fil rouge tutti i 19 episodi della stagione 1. Jennie Snyder Urman, creatrice di Jane the Virgin, vestirà i panni della showrunner, mentre in quelli del celebre avvocato ci sarà nientemeno che Kathy Bates. Il remake di Matlock arriverà in streaming su Paramount+ dal 27 luglio.

Di cosa parla la trama del remake di Matlock in streaming su Paramount+?

Costretta a tornare a lavoro per pagare i debiti del defunto marito, Madeline Matlock (Kathy Bates) trova un impiego come avvocata presso il prestigioso studio legale Jacobson Moore, dove inizia presto a farsi notare per il suo acume e la sua capacità di portare a galla la verità. Dietro alla facciata amichevole, Madeline nasconde però un’identità tutt’altro che innocua, ovvero quella di Madeline Kingston, facoltosa ex-professionista che si è infiltrata nell’azienda per un’indagine tutta sua. Dopo la morte per overdose della figlia, Madeline sta infatti seguendo un filo di responsabilità che punta dritto allo studio, possibilmente colpevole di aver insabbiato delle prove che avrebbero potuto salvare molte vite.

Kathy Bates alla guida di un giovane cast

Nei panni di Matlock, come detto, troviamo una veterana di cinema e tv come Kathy Bates. Assieme a lei, a comporre lo staff dello studio legale, ci sono Jason Ritter, Skye P. Marshall, Leah Lewis e David Del Rio. Il resto del cast è formato da: Sam Anderson, Beau Bridges, Yael Grobglas, Eme Ikwuakor e Piper Curda.

Matlock debutta negli USA il 3 marzo 1986 con il pilot della serie, un film tv che anticipa i contenuti e i personaggi che ci accompagneranno poi per le successive 9 stagioni, fino al maggio 1995. In totale vengono trasmessi 193 episodi, tutti con protagonista l’indimenticabile Andy Griffith, scomparso il 3 luglio 2012. In Italia abbiamo invece aspettato fino al 1988 per seguire i casi dell’avvocato difensore, spostandoci da Telemontecarlo a Rai 3 per concludere la corsa nel 1998. Il remake di Matlock con Kathy Bates, ricordiamo, debutterà il 27 luglio in streaming su Paramount+.

