Netflix utilizza per la prima volta l'Intelligenza Artificiale per gli effetti speciali: ecco in quale serie tv Ted Sarandos di Netflix ha confermato l'impiego di IA Generativa per gli effetti speciali de L'Eternauta, un passo epocale per l'industria

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Doveva succedere, era solo questione di tempo. Netflix ha comunicato di aver impiegato, per la prima volta nella sua storia, effetti visivi generati da IA in uno dei suoi contenuti originali, ovvero L’Eternauta. La serie di fantascienza argentina, uscita quest’anno, è composta da 6 episodi ed è tratta dall’omonimo fumetto di Héctor Germán Oesterheld. Lo ha rivelato direttamente Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix, a margine di un evento di presentazione dei risultati finanziari della piattaforma relativi al secondo trimestre del 2025.

Netflix ha impiegato la IA per creare effetti speciali in una sua serie originale

Sarandos ha affermato che Netflix è riuscita a creare la scena di crollo di un palazzo a Buenos Aires di grande efficacia, in tempi stretti e con costi relativamente contenuti. La creazione di questo contenuto è stata realizzata, ha continuato Sarandos, 10 volte più in fretta rispetto ai metodi tradizionali, garantendo un conseguente notevole risparmio economico. "Il costo non sarebbe stato sostenibile per uno spettacolo con quel budget. Quella sequenza è in realtà il primo filmato finale di AI [generativa] ad apparire sullo schermo in una serie o film originale Netflix. I creatori sono stati entusiasti del risultato".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La questione però è piuttosto spinosa e controversa. Nel 2023 l’uso di AI generativa è stato uno dei punti nodali dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori ad Hollywood. Il SAG‑AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) chiedeva maggiori tutele e regolamentazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale, per evitare utilizzi non autorizzati di volti e performance digitali.

Una lunga gestazione per L’Eternauta di Netflix

La serie originale argentina ha avut un processo produttivo piuttosto travagliato. La sceneggiatura è stata scritta tra 2022 e 2023 mentre la produzione da gennaio a maggio dello stesso anno. Per le riprese sono stati necessari altri 7 mesi fino a dicembre 2023. Addirittura quasi 2 anni per gli effetti visivi e la post-produzione, da giugno 2023 a marzo 2025. In 148 giorni di ripresa totali, si è girato in 50 location reali e in più di 30 scenari virtuali.

La presenza delle neve, fondamentale per la trama, ha richiesto 598 tonnellate di sale, 3-4 tonnellate di cellulosa e 600 kg di neve ecologica. In ogni giornata venivano ricoperti circa 3.000 kmq. Pulire ogni location innevata richiedeva circa 5 ore. Per realizzare i costumi è stato creato un laboratorio apposito, con una parte dedicata principalmente ad "invecchiare" i capi.

Potrebbe interessarti anche