Harry Potter, la serie HBO ha già scelto Voldemort e ci sarà un cambiamento shock La serie remake sulle avventure del maghetto avrebbe già designato l'attore per il proprio antagonista, che rimarrà segreto fino alla messa in onda

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Netflix

CONDIVIDI

Giorno dopo giorno si susseguono notizie relative ai casting della serie remake HBO di Harry Potter. Dopo aver mostrato le prime foto in costume di Nick Frost come Hagrid e di Dominic McLaughlin come Harry, un insider svela che la produzione avrebbe già scelto il volto per Voldemort. Un noto insider, come riporta Comicbook, avrebbe affermato che l’attore sarà coinvolto già a partire dalla stagione 1, cosa che comporterebbe un notevole cambiamento rispetto ai libri. Ufficiale anche l’arrivo di Anton Lesser come il fabbricante di bacchette Garrick Olivander, direttamente da un’altra serie HBO, Game of Thrones.

Voldemort sarà in Harry Potter di HBO già dalla stagione 1?

Sappiano che Luke Thallon sarà il volto del Professor Quirinus Raptor, che al termine de La pietra filosofale rivela un terribile segreto. Egli è infatti il ricettacolo per l’anima di Voldemort, il cui volto sporge dalla nuca dell’uomo ed è nascosto dal suo turbante. Secondo un report di Redanian Intelligence, HBO avrebbe già scelto l’attore per Voldemort, che apparirà più volte nell’arco della stagione 1. Non si sa chi sarà e l’intenzione del broadcaster è di mantenere l’assoluto segreto fino a che gli episodi non andranno in onda. Un’impresa decisamente ardua, di questi tempi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo stesso report afferma che la prima stagione della serie conterà 6 episodi e che stagione 1 e 2 saranno girate in back-to-back. Il primo episodio vedrà Harry e gli altri compagni del primo anno mentre si dirigono ad Hogwarts a bordo delle iconiche barche. Come e perchè non venga mostrato l’antefatto a casa dei Dursley, il cui casting è già stato rivelato, è un mistero. Tornando a Voldemort, è logico immaginare che nella stagione 1 di Harry Potter verrà mostrato attraverso dei flashback, magari relativi alla notte in cui il maghetto è sopravvissuto alla mortale maledizione del mago oscuro. Ma come essi non andranno a impattare sulle rivelazioni che saranno fatte più in là nella serie è ancora poco chiaro. Vederlo a piena forma sarebbe in ogni caso un cambiamento non da poco rispetto ai libri.

Potrebbe interessarti anche