Fedez, la mamma del rapper sbotta sui tradimenti e punge Chiara Ferragni: cosa ha detto Mentre Fedez cerca di mantenere un profilo basso circa la tempesta mediatica che lo sta colpendo, la madre Annamaria Berrinzaghi non si fa mettere all'angolo

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Negli ultimi giorni, il nome di Fedez è stato al centro di un vortice mediatico a seguito delle rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha parlato di presunti tradimenti del rapper nei confronti di Chiara Ferragni. Tuttavia, tra i tanti che hanno commentato la vicenda, un silenzio assordante ha caratterizzato i familiari del cantante, in particolare sua madre, Annamaria Berrinzaghi. Nonostante l’assenza di dichiarazioni pubbliche, un commento lasciato dalla donna sotto un post Instagram ha fatto rapidamente il giro del web.

Fedez, la mamma Annamaria replica sui social alle polemiche

Sotto un suo recente post su Instagram, un utente ha provocatoriamente chiesto: "La mammina non parla più?". A questa domanda, Annamaria Berrinzaghi ha risposto con fermezza: "Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi". Queste parole hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan e dei media. La madre di Fedez ha chiaramente voluto sottolineare che la famiglia ha scelto di non esporsi pubblicamente su questa vicenda, lasciando intendere che potrebbero esserci retroscena non ancora noti. La sua risposta non solo ha spento ogni possibilità di ottenere dichiarazioni da parte sua, ma ha anche alimentato ulteriormente il mistero attorno alla situazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I presunti tradimenti di Fedez: silenzio social dalla famiglia

Mentre il gossip impazza, Fedez continua a mantenere un basso profilo, evitando qualsiasi dichiarazione ufficiale sui social. Anche gli altri membri della sua famiglia hanno scelto la stessa strategia, preferendo non alimentare ulteriormente il dibattito pubblico. Il profilo Instagram del rapper resta inattivo da giorni, segno che la situazione sta venendo gestita in privato.

Diversamente, alcune persone vicine a lui hanno deciso di esprimere il proprio parere. Tra questi, Mr. Marra, co-conduttore del podcast Pulp, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale critica l’ipocrisia di coloro che ora si scandalizzano per il comportamento del rapper. Le sue parole sembrano voler puntare il dito contro chi giudica pubblicamente, ma in privato non ha sempre avuto un comportamento irreprensibile: "Persone che hanno sco**to negli anni con me senza dirmi che erano sposate, fidanzate e con figli, ora le leggo vomitare sui social come i peggiori puritani. Sono sicuro che nelle loro teste neppure si sentono ipocrite, perché si auto-giustificano in chissà quale modo, rimuovendosi dall’equazione per sentirsi moralmente superiori"

Valentina Ferragni e il messaggio criptico in favore di Chiara

Se da una parte la famiglia di Fedez ha scelto il silenzio, dall’altra Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha condiviso un messaggio significativo nelle sue storie Instagram. Ha postato una citazione che recita: "Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte da non lasciarmi più". Queste parole, dedicate a "tutte noi", sono state interpretate da molti come un riferimento alla vicenda che ha coinvolto sua sorella. Un messaggio di forza e resilienza, che sembra voler incoraggiare tutte le persone che si sono trovate in situazioni difficili simili.

La crisi in atto per Fedez

In un momento così delicato per la famiglia di Fedez, la strategia del silenzio sembra essere la linea scelta per affrontare la tempesta mediatica. Le poche parole di Annamaria Berrinzaghi hanno confermato questa posizione, lasciando intendere che ci siano dettagli non ancora emersi. Mentre i social e i media continuano a speculare sulla vicenda, resta da vedere se il rapper deciderà di rompere il silenzio e dare la sua versione dei fatti. Per il momento, l’unico segnale tangibile resta la reazione pungente della madre, che ha lasciato intendere molto senza dire troppo

Potrebbe interessarti anche