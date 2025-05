Fedez, bordata di Tony Effe. E spunta la verità sull’incontro con Chiara Ferragni. Cosa ha detto Nel suo libro, il cantante romano ha svelato i motivi del famoso dissing con il collega rapper. Poi il racconto sulla paparazzata in compagnia dell'influencer. Ecco i dettagli.

Un Tony Effe scatenato, all’interno del suo libro "Non volevo ma lo sono", si è lasciato andare a rivelazioni clamorose. Innanzitutto sul ‘rivale’ Fedez, un tempo amico e collaboratore. Che stando al racconto di Effe avrebbe cercato di trarre vantaggio dall’improvvisa popolarità del rapper. Sono poi arrivate altre stoccate a Federico Lucia, e una rivelazione scottante sull’incontro tra Tony e l’amica Chiara Ferragni. Che all’epoca causò una reazione fortissima da parte dell’ex marito dell’influencer. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Fedez, la bordata di Tony Effe nell’ultimo libro del rapper

Ebbene sì. Tony Effe ha pubblicato un libro, dove a quanto pare dice peste e corna del collega Federico Lucia, in arte Fedez. Non è certo una novità, l’astio tra i due cantanti, ma quello che emerge dall’ultimo lavoro di Effe è un insieme di dettagli inediti. Di retroscena che aiutano, in qualche modo, a capire la genesi del famigerato dissing scoppiato tempo fa online.

"Io e lui ci conosciamo da anni", si legge nel libro, "il nostro rapporto è stato sia professionale che umano". Ma le cose si sono complicate quando per Tony Effe è arrivato il successo individuale, dopo gli inizi con la Dark Polo Gang. "A marzo 2024 è uscito Icon, il mio secondo disco", prosegue il rapper, "è esploso e lui, che appena vede un po’ di hype ci si fionda, ha iniziato ad avvicinarsi dopo che le nostre strade si erano separate".

Ed è qui che sarebbe partito una sorta di corteggiamento di Fedez a Tony, in termini lavorativi: "Lo conosco. Capisco che vuole qualcosa. Mi propone di andare con lui al Coachella, tutto pagato, ma non mi fido…In palestra mi ha chiesto di fare un featuring. Un pezzo per l’estate. Era in fissa perché dovevamo uscire in coppia. Io però avevo già il mio pezzo estivo e gli ho detto di no, educatamente". Cosa che potrebbe aver indispettito parecchio le cantate di Rozzano.

L’incontro (travisato) tra Tony Effe e Chiara Ferragni

Tra le mille rivelazioni presenti nel libro di Tony Effe, spunta anche un racconto molto interessante. Che riguarda l’influencer Chiara Ferragni, un tempo dolce metà di Fedez (prima del Pandoro e della rottura insanabile tra i due). "Vado a una cena con un gruppo di amici, tra i quali Chiara", rivela quindi Tony. "Con lei c’era un buon rapporto. Parlavamo tranquillamente, ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop". E infatti il giorno dopo sono partiti i rumors su un possibile flirt tra Effe e la Ferragni. Cosa che avrebbe spinto Fedez ad agire immediatamente. Bloccando Tony sut tutti i social, senza chiedergli spiegazioni.

"Chissà chi ha fatto girare quella voce", aggiunge Tony Effe. "Lui cercava di attaccarsi alla mia energia e così è partita tutta la storia del dissing". Si attende ora la versione di Fedez. Se mai avesse voglia di scendere di nuovo nell’arena con l’acerrimo rivale.

