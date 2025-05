Fedez infiamma il palco di Radio Italia Live, la frecciata a Chiara Ferragni: "Tutto è diverso e va bene così" Tra ironia, musica e riferimenti pungenti, il rapper torna protagonista a Milano e lancia una frase destinata a far chiacchierare a lungo i fan e non solo.

na buona performance e un look più rilassato del solito e il mood sfoggiato da Fedez sul palco di Radio Italia Live, in una Piazza Duomo gremita, prima di infiammare la serata con alcune dichiarazioni che ad alcuni sono suonate un po’ impertinenti. Il rapper ha regalato al pubblico un mix di emozione, provocazione e tanta ironia. Ma non si è limitato a cantare, ha voluto dire la sua, con la consueta lingua tagliente che non risparmia nessuno. Ecco cosa è successo

Fedez, la frase che ha fatto esplodere il pubblico

"Tutti i grandi autori hanno i loro brani intramontabili. Guccini ha L’avvelenata, Fabrizio De André ha La guerra di Piero, io ho Pensavo fosse amore e invece eri una escort". Una frase che ha spaccato il pubblico e scatenato i commenti, con molti che l’hanno letta come l’ennesimo riferimento, nemmeno troppo velato, all’ex moglie Chiara Ferragni. Le tempistiche, i toni e la scelta delle parole non sembrano casuali. Il brano in questione, Pensavo fosse amore e invece eri una escort, viene cantato a gran voce da Fedez e ripreso da un pubblico in visibilio. In realtà, molto più probabilmente, questa scelta, così come la canzone, fa riferimento ad Angelica Montini, figura discussa legata al passato del rapper, ma qualcuno continua a sostenere che è la frecciata perfetta per Chiara Ferragni. La frase lanciata sul palco diventa immediatamente virale, rimbalzando sui social in tempo reale.

Il commento nel backstage

Dietro le quinte, intercettato da Enzo Miccio, Fedez è stato incalzato su cosa fosse cambiato nella sua vita dal concerto a San Siro del 2018. "Non è rimasto uguale niente, è cambiato tutto e va bene così" ha risposto. Una dichiarazione netta, che fotografa senza mezzi termini il terremoto personale e professionale vissuto negli ultimi anni. Un passato recente segnato dalla separazione, da polemiche pubbliche e da una voglia evidente di voltare pagina, anche se le ferite sembrano ancora in bella vista.

Il set iconico di Fedez, tutti i brani in scaletta

Ad aprire la sua esibizione ci hanno pensato alcuni dei suoi pezzi più recenti, da Battito, portata all’ultimo Festival di Sanremo, al singolo estivo Scelte stupide, in duetto con Clara. La scaletta è stata un crescendo fino a quel momento che, inevitabilmente, ha rubato la scena al resto: con la battuta in introduzione a Pensavo fosse amore invece eri una escort. Nonostante le polemiche e il gossip che continua a circondarlo, Fedez sembra voler mettere al centro la musica. E anche se le sue parole continuano a far rumore, la sua intenzione è invariata: tornare sul palco con forza, senza filtri e senza paura di dire esattamente quello che pensa.

