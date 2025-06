Fedez e Clara, il bacio (forse) e la rabbia di lei: “Leggo invenzioni", ma una foto li inchioda Scatti ravvicinati e il sospetto di un bacio dopo una cena a Roma riaccendono i sospetti su una possibile storia. Ma la cantante prende posizione

CONDIVIDI

Una serata romana, una cena dopo un evento musicale e uno scatto rubato da ‘Chi’ che ha scatenato un’ondata di supposizioni. Fedez e Clara sono finiti al centro dell’attenzione dopo essere stati fotografati insieme all’uscita di un ristorante a Roma, subito dopo la loro esibizione condivisa sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025, dove si sono esibiti cantando la loro hit ‘Scelte stuoide’. L’atmosfera tra i due e l’apparente gesto d’intimità ha alimentato i sospetti su una possibile relazione. Ma cosa c’è davvero dietro quelle immagini?

Fedez e Clara, lo scatto (con bacio) che accende i sospetti

È stato il settimanale Chi a pubblicare in esclusiva le foto incriminate. I due artisti sono stati sorpresi davanti al ristorante ‘Il Marchese’, nel cuore della capitale, e secondo molti l’immagine sembrerebbe immortalare un bacio. Un dettaglio che ha immediatamente scatenato i rumors, anche perché i due si erano esibiti poche ore prima sullo stesso palco, per poi proseguire la serata insieme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel servizio firmato da Valerio Palmieri si legge chiaramente: "L’intesa fra il rapper e la cantante non è solo artistica", con riferimento a segnali già notati mesi fa, quando Fedez e Clara avevano collaborato al brano Scelte stupide. All’epoca si era parlato di semplice affinità professionale, ma le nuove immagini fanno pensare ad altro.

La smentita di Clara

Nonostante l’eco mediatica, c’è chi ha subito ridimensionato la portata del gossip. Gabriele Parpiglia ha commentato su X parlando di "hype musicale" e negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale tra i due. A complicare il quadro anche la presenza, fino a poco tempo fa, di un fidanzato ufficiale nella vita di Clara: Jacopo, con cui la cantante risultava sentimentalmente legata.

Il silenzio di Fedez (che ieri è tornato a far notizia parlando indirettamente della sua ex Chiara Ferragni) è stato eloquente, ma ieri sera a intervenire sulla vicenda è stata Clara stessa, con un messaggio chiaro a smentire tutti i pettegolezzi sulle voci di un flirt amoroso tra lei e il rapper milanese: "Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: INVENZIONI. Bella l’arte della prospettiva nelle foto". Tuttavia, anche in una recente diretta Twitch con Il Rosso e King Ash, la cantante aveva dribblato le domande sulla sua vita sentimentale, cercando lo sguardo di Fedez. Lui, in risposta, aveva tagliato corto: "Ma fatti i c***i tuoi".

Un commento ironico, certo, ma che ha lasciato spazio a sospetti e nuove interpretazioni. E la domanda resta: solo amicizia o qualcosa in più?

Potrebbe interessarti anche