Fedez, un video fa esplodere il gossip: la nuova (presunta) fiamma è un'ex Uomini e Donne Un video apparso sul web sta attirando l'attenzione di tutti i fan di Fedez (e non solo): il rapper appare in compagnia di Megghi Galo, già nota al pubblico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fedez non smette di far parlare di sé. Dopo la fine della storia con Chiara Ferragni, il rapper ha ripreso in mano la sua vita ed è tornato in radio con una nuova canzone Scelte Sbagliate, cantata in coppia con Clara. Della sua vita privata però, ora come ora, non si hanno tante notizie, se non rumors. Tuttavia, nelle scorse ore, un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, ha ‘incendiato’ il gossip. In particolare, un video pubblicato da una giovane donna (già nota al pubblico di Canale 5) ha scatenato il web. Che si tratti della sua nuova fiamma? Cerchiamo di capirci qualcosa di più.

Megghi Galo è la nuova fiamma di Fedez?: Il video che li ritrae insieme

Nelle scorse ore, un recente video pubblicato su TikTok da Megghi Galo, ex volto di Uomini e Donne, ha attirato l’attenzione del pubblico che segue Fedez. Nel filmato, caricato sul profilo della ragazza, si vede lei mentre fa il lipsync di Scelte Sbagliate, l’ultimo singolo del rapper milanese con Clara, mentre Fedez le sta accanto in modo rilassato. Sebbene non ci siano gesti compromettenti, la loro complicità ha generato curiosità, anche perché non è la prima volta che appaiono insieme. Già nel giugno precedente, Fedez era stato visto a Forte dei Marmi con una ragazza dai tratti simili a quelli di Megghi. Più recentemente, il 17 aprile 2025, il settimanale Chi ha diffuso un video in cui Fedez bacia appassionatamente una donna con uno sguardo simile a quello di Galo, alimentando ulteriori ipotesi su una possibile frequentazione.

Nonostante l’assenza di conferme ufficiali o commenti da parte dei diretti interessati, la serie di apparizioni ravvicinate fa pensare a una relazione, almeno occasionale, tra i due. La presenza di Megghi Galo nella sfera pubblica (e forse privata) di Fedez appare dunque tutt’altro che casuale.

Megghi Galo, chi è la donna che avrebbe conquistato Fedez

Megghi Galo, originaria della Puglia, è diventata famosa nel 2016 partecipando a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Lucas Peracchi. Dopo la TV, ha intrapreso una carriera nel mondo digitale, occupandosi di lifestyle, benessere e fitness sui social. Ha avuto una relazione con il cantante Irama e un presunto flirt con il fratello di Federico Gregucci.

Negli ultimi anni, la vita privata di Megghi Galo è stata segnata da eventi dolorosi: ha perso due figli a causa di complicazioni nelle gravidanze. La seconda perdita è avvenuta mentre affrontava la notizia della grave malattia della madre, colpita da un tumore diagnosticato in ritardo. Nonostante tutto, Megghi ha trovato la forza di affrontare queste difficoltà, condividendo il suo dolore e la sua determinazione con il pubblico sui social.

