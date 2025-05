Jey Lillo all’Isola dei famosi, la vita privata: il lavoro ‘magico’ e il flirt con Maria Esposito Tutto su Jey Lillo: dai trucchi di magia e illusionismo sui social alle trasmissioni in tv, passando per Pechino Express fino a L'Isola dei Famosi.

Jey Lillo alias di Gennaro Lillo entrerà a far parte dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi ma era un personaggio conosciuto già da un po’ di tempo. Infatti ha partecipato a Pechino Express e si dice che abbia avuto un flirt con Maria Esposito. Scopriamo di più sull’illusionista che questa sera sbarcherà in Honduras nel programma condotto da Veronica Gentili.

Jey Lillo, dal lavoro da illusionista a L’Isola dei Famosi

Il prossimo naufrago del reality di Mediaset ha sempre avuto, fin da bambino, una sfrenata passione per i trucchi di magia e l’illusionismo. Dopo essersi esibito a feste ed eventi ha cominciato a fare magie anche sui social, soprattutto su TikTok, dove è seguito da oltre un milione di follower. Il grande successo gli ha permesso di approdare a programmi quali Ciao Darwin e Tú sí que vales. Inoltre ha preso parte, con il fratello Chicco, all’ultima edizione di Pechino Express, insieme erano la coppia dei "Magici". Tuttavia non hanno vinto ma hanno dovuto lasciare il gioco perché sono stati eliminati alla quinta puntata. Sono stati comunque fieri di aver partecipato alla trasmissione di Sky e come ha dichiarato Costantino della Gherardesca hanno lasciato il segno. I due hanno così commentato la loro eliminazione: "Noi Pechino lo abbiamo vinto, siamo riusciti a trasmettere tutto quello che volevamo, noi stessi. E sentirsi apprezzati dal pubblico ci rende ancor più orgogliosi".

Jey Lillo, quando aveva soltanto 13 anni, è stato vittima di un brutto incidente: si è rotto la mandibola, così come si legge su Il Mattino. Questo episodio ha segnato la sua adolescenza. Per mesi è rimasto isolato e ha dovuto anche affrontare attacchi d’ansia e di panico. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Tra le sue passioni c’è quella dei tatuaggi, non si conosce il numero esatto dei suoi tattoo ma ne ha diversi.

La vita privata di Jey Lillo

Non si sa praticamente nulla della vita sentimentale di Jey Lillo ma tempo fa è circolata voce di una storia con Maria Esposito, la Rosa Ricci della fortunata serie tv della Rai Mare Fuori, ambientata in un carcere minorile di Napoli. I due infatti erano apparsi sul giornale ‘Chi’ nella rubrica ‘le chicche di gossip’. Secondo quanto ha scritto il settimanale i due ragazzi sono stati insieme a Ibiza e sono stati fotografati dai paparazzi in un bar. Tuttavia nessuno dei due diretti interessati ha mai smentito né confermato la notizia.

