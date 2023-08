Killian Nielsen scarica mamma Brigitte: “Vado al Grande Fratello con Laura” L'attore e modello non vuole rinunciare ad entrare nella casa più spiata d'Italia: dopo il rifiuto della madre, potrebbe entrare con la fidanzata.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello: dall’11 settembre il reality di Alfonso Signorini torna su Canale 5 in una versione riveduta e corretta – con la nuova politica anti-trash di Piersilvio Berlusconi – della quale faranno parte sia vip che persone comuni. Il tempo, dunque, inizia a stringere, e il conduttore è ancora alle prese con la definizione del cast di personaggi famosi. Escludendo tutti coloro che potrebbero costituire un rischio trash, il campo si è notevolmente ristretto, e Signorini sembra faticare a stabilire chi potrebbe entrare nella casa. Dopo il sonoro rifiuto di Brigitte Nielsen, i giochi sembravano chiusi, ma forse c’è ancora una speranza per il figlio Killian Nielsen.

Killian Nielsen al Gf con la fidanzata?

Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, Alfonso Signorini avrebbe tanto voluto la coppia madre-figlio composta da Brigitte e Killian Nielsen per il cast del nuovo Grande Fratello. L’attrice di origini danesi ha però rifiutato categoricamente di entrare nella casa più spiata d’Italia, lasciando il conduttore a mani vuote. Lo stesso però non si può dire del figlio: il modello e attore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua possibile partecipazione al reality show di Canale 5, rivelando che per lui varcare la porta rossa significherebbe realizzare un sogno. Tuttavia, Nielsen potrebbe avere al suo fianco una compagna diversa: dopo il rifiuto della madre, potrebbe essere la fidanzata – l’attrice Laura Mara Barbieri – ad accompagnarlo in questo percorso. La coppia è stata raggiunta da Novella 2000 per fare chiarezza sulla vicenda. "Brigitte ha tutte le sue cose da fare, ha la bambina piccola. Ha già detto ovviamente che verrà a trovarci. L’idea è di farlo noi due questo GF, stiamo tendando di farlo insieme. Anche io ho una storia molto importante", ha raccontato Barbieri.

Anche Killian Nielsen ha confermato questa nuova versione della vicenda, che esclude la presenza di sua madre: "Sto cercando di fare il Gf da diverso tempo". Se Piersilvio Berlusconi cerca personaggi che abbiano una storia importante da raccontare, questo potrebbe essere proprio Nielsen: "Ho avuto, come si sa, dei problemi con l’alcol. Ho smesso di bere da ormai tre anni. Ho fatto un percorso, nessuno lo sa. Sono guarito grazie a Laura, mi ha salvato la vita e da lì è nato l’amore", ha dichiarato a Novella 2000. "Quando una persona tocca il fondo, solo con la forza di volontà si può uscire da qualsiasi problema. Soprattutto è importante circondarsi di persone giuste, nel mio caso Laura. Mi piacerebbe dare un insegnamento e cercare in qualche modo di dare un senso al programma. Ho avuto una vita complicata, c’è tanto da raccontare, però questo è il messaggio che vorrei dare al pubblico italiano".

