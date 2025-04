Brigitte Nielsen, l’accusa (pesante) del figlio Killian a La Volta Buona: “Escluso per i miei problemi con l’alcol” Il figlio della nota attrice si è presentato dalla Balivo, oggi, in compagnia della fidanzata. E ha rivelato una storia surreale che riguarderebbe la madre.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello alza la voce. Killian Nielsen, figlio dell’attrice Brigitte Nielsen, si è presentato oggi nel salotto de La Volta Buona per attaccare, senza mezze misure, proprio sua madre. Killian ha parlato con la Balivo insieme alla fidanzata Laura, accusando Brigitte di averlo escluso ingiustamente dalla famiglia e avergli rinfacciato (altrettanto ingiustamente) i suoi problemi con l’alcol in giovinezza. Che il rapporto tra i due non fosse buono, era cosa nota. Ma adesso le parole di Killian aggiungono un dettaglio scioccante al quadro. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Brigitte Nielsen, le parole choc del figlio Killian a La Volta Buona

Parenti serpenti, in casa Nielsen. Perché il figlio della nota attrice Brigitte, presente oggi in qualità di ospite a La Volta Buona, è entrato a gamba tesa rivelando al grande pubblico dettagli pesantissimi sul suo rapporto con la madre. Killian si è presentato dalla Balivo in coppia, in compagnia della fidanzata Laura, e in pochi minuti ha snocciolato una storia quasi surreale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stando al suo racconto, infatti, Brigitte Nielsen lo avrebbe allontanato (e forse umiliato) per aver partecipato a una festa che coinvolgeva anche il terzo marito della donna. Marito con cui lei, neanche a dirlo, è al momento in pessimi rapporti. "Fino a poco tempo fa avevo rapporti con mia madre, erano perfetti", ha detto Killian in studio. Poi ha conosciuto Laura e ha preso la decisione di riavvicinarsi al suo padre adottivo, Raoul Meyer. E lì sarebbero iniziati i guai.

"Tutto è partito da questa storia in cui io sono stato a una festa da mio papà adottivo", ha proseguito Killian Nielsen, "con cui lei non parla più. Si è creata questa rabbia nei miei confronti…Sta di fatto che poche settimane dopo questa storia le telefono perché doveva fare un evento a Capri, chiedendole se potessi andare anche io, visto che c’erano anche i miei fratelli con cui lei ha creato un’etichetta di gin. Lei però mi dice che non potevo andarci a causa dei miei problemi con l’alcol".

I problemi di Killian Nielsen con l’alcol

Un colpo durissimo, per Killian. Dato che i problemi di cui si parla sarebbero ampiamente superati. Lui li ha ammessi candidamente, anche oggi nel salotto di Caterina Balivo: "Sono sempre rimasto solo e non avendo consigli sono caduto nelle dipendenze. Superare l’alcol è stata dura, a 30 anni ho trovato Laura ed è cambiato tutto". Ma aver superato quei demoni, evidentemente, non l’avrebbe reso migliore agli occhi della madre Brigitte.

Un tema, questo, su cui è intervenuta anche la fidanzata Laura, che come Killian non si è risparmiata toni forti. "Il paradosso", ha detto la ragazza, "è che lui non viene invitato a un evento per i suoi precedenti problemi di alcolismo, mentre lei, Brigitte, che è stata testimonial di identici disagi, vi partecipa". E ancora: "Ho questo peso di dover fare la fidanzata e mamma. Lui è stato bannato completamente dalla famiglia per essere andato alla festa di una bambina di Raul, mentre i due fratelli lo hanno frequentato per vent’anni e lavorato nell’azienda di Meyer. Mi chiedo perché ai fratelli non dice nulla e perché a Killian impedisca qualsiasi contatto".

La riposta al momento non c’è. A meno che Brigitte Nielsen non decida di replicare, a breve, con la sua versione dei fatti.

Potrebbe interessarti anche