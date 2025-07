Jannik Sinner appassionato di serie tv, ma fa una gaffe (illegale) durante l’intervista Il campione di tennis ha rivelato ciò che sta guardando in questo periodo, cadendo però in un piccolo ‘errore’ che ha fatto subito il giro del web.

Jannik Sinner è senza dubbio uno degli sportivi più amati e seguiti del momento e sono molti i fan ad essere interessati non solo alle sue avventure sportive ma anche ai gusti e alle scelte più personali del campione. In una recente intervista, è stato chiesto a Jannik quale serie tv stesse guardando e la sua risposta ha fatto immediatamente il giro del web per una piccola gaffe dal retroscena ‘illegale’: scopriamo di più.

Jannik Sinner e la gaffe sulla serie Animal Kingdom

In una recente intervista, Jannik Sinner ha rivelato che in Australia aveva iniziato a guardare la serie tv americana Animal Kingdom, sottolineando però che in Italia la serie non si può vedere a meno che non si metta la VPN in Australia. A quel punto, come si sente nel video diventato virale sul web, qualcuno sussurra a Sinner che si tratta di una pratica illegale e, per questo, il campione replica immediatamente: "Si, ma infatti io non ce l’ho". La divertente gaffe del tennista, oltre a scatenare le risate dei presenti, ha fatto subito il giro del web.

Ricordiamo che VPN sta per Virtual Private Network (Rete Privata Virtuale), ovvero una tecnologia utile a proteggere la propria connessione internet, ma che talvolta viene utilizzata per pratiche illegali come tentare di accedere a contenuti protetti da copyright in modo fraudolento oppure scaricare materiale pirata (esattamente ciò di cui parlava Sinner).

Animal Kingdom, di cosa parla la serie che guarda Jannik Sinner

Animal Kingdom è una serie televisiva americana di genere crime drama, andata in onda dal 2016 al 2022 su TNT per un totale di sei stagioni. La storia ruota attorno alla famiglia Cody, un clan criminale californiano che vive nella soleggiata ma pericolosa Oceanside. Al centro c’è Joshua "J" Cody, un diciassettenne che, dopo la morte della madre per overdose, viene accolto nella casa della nonna, Janine "Smurf" Cody, una donna tanto carismatica quanto spietata, che guida l’organizzazione criminale familiare con mano ferma. Attorno a lei ruotano i suoi figli, Baz, Pope, Craig e Deran, ognuno con un ruolo nel business illecito, ma anche con conflitti personali e dinamiche tossiche.

La serie esplora il tema della famiglia disfunzionale: l’amore materno di Smurf è manipolatorio, quasi mafioso, e tutto ciò che tiene unita la famiglia è l’interesse comune più che l’affetto. Lo stile visivo è crudo, realistico, e la tensione cresce man mano che i personaggi affrontano sfide interne ed esterne. Uno degli elementi più interessanti della serie è come il potere e il controllo di Smurf vengano messi in discussione nel corso delle stagioni, in particolare con lo sviluppo di "J", che da ragazzo spaesato si trasforma in un giocatore sempre più strategico e calcolatore.

