Jannik Sinner, fuga d'amore dopo Wimbledon con Laila Hasanovic: indizi e sospetti Il tennista, dopo aver posato il trofeo in Alto Adige, pare sia partito per una destinazioni top secret in compagnia della modella danese.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dopo tante fatiche, stress e vittorie magiche, per Jannik Sinner pare sia arrivato il momento di meritate vacanze, forse romantiche. Il tennista più forte del mondo, infatti, dopo aver riaccompagnato genitori e fratello e posato il trofeo di Wimbledon in Val Pusteria, è partito per una destinazione top secret, e non si sa se sia solo o in dolce compagnia. Per i ben informati del mondo del gossip, però, il campione potrebbe essere andato in vacanza con Laila Hasanovic, la modella danese che per molti sarebbe la sua nuova fidanzata. Sul web c’è chi mormora che Jannik sia volato a Copenaghen per raggiungere la 24enne e poi partire insieme a lei verso qualche location esotica ma assolutamente segretissima, in perfetto stile Sinner, che da sempre è cucitissimo sulla sua vita privata.

Vacanze romantiche per Sinner: dove è andato il tennista e con chi

Lasciati i genitori e il fratello Mark in Alto Adige, Jannik Sinner è ripartito subito con un volo privato, verso una destinazione sconosciuta. I rumor dicono che il tennista si sia diretto verso la Danimarca per prendere la sua nuova (presunta) fidanzata Laila Hasanovic, e poi partire con lei per una vacanza romantica. Niente di certo, sia chiaro, ma la modella danese era tra gli spalti di Wimbledon, anche se ufficialmente era a Londra per lavoro, e ancora prima in quelli degli Internazionali di Roma e del Roland Garros, da dove ha sempre fatto il tifo per il campione altoatesino, postando diversi scatti sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Laila Hasanovic, la presunta fidanzata di Sinner sugli spalti di Wimbledon

Prima Roma, poi il Roland Garros e ora Wimbledon. Laila Hasanovic pare essere una vera fan di Jannik Sinner e forse qualcosina di più. Nata l’8 novembre del 2000 a Copenaghen, la modella è salita alle cronache in passato anche per essere l’ex fidanzata di Jonas Wind, attaccante della nazionale danese e di Mick Schumacher, con cui ha rotto definitivamente nella primavera 2025 dopo una relazione durata tre anni. Il primo incontro con Jannik Sinner, invece, risale a inizio estate, quando il tennista era già single da un pezzo: la sua storia con Anna Kalinskaya, infatti, era finita a inizio anno.

Sinner, a Wimbledon è gelo con l’ex Anna Kalinskaya: cosa è successo

A Wimbledon, però, non c’era solo Laila, ma anche Anna Kalinskaya, ex di Jannik Sinner. I due si sono lasciati già da diversi mesi e, se il motivo della rottura non è mai stato rivelato, pare chiaro dal gelo tra loro che non sia stata una cosa pacifica. Come riporta il Messaggero, dalle immagini delle telecamere dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si vedono Jannik e Anna evitarsi tra i corridoi, sguardo basso e neanche un cenno di saluto.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche