Jannik Sinner, stop al tennis e vacanze in Sardegna con Laila Hasanovic: l’indizio dell'elicottero che scatena i fan Il tennista ha deciso di rinunciare al torneo in Canada per godersi un po' di meritato relax in buona compagnia: scopriamo di più.

Dopo la strabiliante vittoria a Wimbledon, il tennista altoatesino Jannik Sinner ha deciso di dare forfait al Master 1000 di Toronto e godersi una bella vacanza tra lusso e relax in Sardegna. E, in tutto questo, il campione di tennis non sarebbe nemmeno solo, ma in compagnia della nuova fidanzata Laila Hasanovic. Ai fan più attenti non è infatti sfuggito un indizio social che confermerebbe la presenza della modella danese proprio nello stesso luogo in cui si trova Sinner: scopriamo di più.

Jannik Sinner in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic: l’indizio social

Ebbene sì, per godersi un po’ di meritato relax e proteggere la salute fisica del gomito, Jannik Sinner ha deciso di rinunciare al Master 1000 di Toronto e rimanere in vacanza a Porto Cervo, in Sardegna. Nelle ultime ore, il campione di tennis è stato avvistato prima all’eliporto di Villa La Contra e poi allo Yacht Club di Cala dei Sardi. Ma la vera notizia è un’altra: a fargli compagnia ci sarebbe anche la sua presunta nuova fidanzata, Laila Hasanovic.

Nonostante non vi sia alcuna conferma ufficiale di questo, ai tanti fan non è certo passato inosservato un indizio social molto importante. Nelle ultime ore la modella danese ha postato tra le Instagram stories un’immagine del mare visto dall’alto di un elicottero. Coincidenza? Difficile da credere. Senza contare che Laila è già stata avvistata tante volte nelle stesse zone in cui si trovava Sinner, da Copenaghen dopo gli Internazionali di Roma, fino ai più recenti avvistamenti a Parigi e a Londra durante il torneo di Wimbledon. Insomma, tutto fa pensare che i due siano davvero una coppia e che, proprio per questo, stiano passando insieme una bella vacanza in Sardegna, proprio dove l’anno scorso il tennista ha passato le vacanze con l’ex fidanzata Anna Kalinskaya.

Jannik Sinner rinuncia alla trasferta in Canada

Non è certo la prima volta che il tennista decide di rinunciare a importanti competizioni sportive per preservare la sua salute fisica e tornare più in forma che mai in quelle successive. E questo è ciò che ha deciso nuovamente di fare anche in occasione del Master 1000 di Toronto in partenza domenica. Dopo Wimbledon, Sinner ha preferito rinunciare alla trasferta canadese sia per godersi un po’ di meritato relax che per permettere al gomito destro un pieno recupero dopo lo sforzo delle ultime competizioni di Londra. Nulla di cui preoccuparsi per il campione altoatesino che tornerà molto presto per competere al meglio nella doppietta americana Cincinnati-Us Open in Ohio e a New York.

