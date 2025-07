Jannik Sinner ‘brucia’ 1,2 milioni di euro: quanto ha vinto (davvero) a Wimbledon e perché è una beffa Il prize money per il vincitore del torneo inglese è aumentato a 3 milioni di sterline, ma le tasse da versare non sono di poco conto: peggio va a Iga Swiatek

Jannik Sinner si gode il successo di Wimbledon. Il tennista numero uno al mondo della classifica ATP, infatti, non solo si porterà a casa l’iconica coppa dopo aver trionfato nel torneo più antico al mondo, ma si intascherà anche il succoso montepremi in palio. Il prize money per il vincitore di Wimbledon quest’anno è aumentato a 3 milioni di sterline, ma le tasse da versare non sono di poco conto. Scopriamo quanto ha vinto davvero tutti i dettagli.

Jannik Sinner e il prize money di Wimbledon

La scorsa domenica Jannik Sinner ha tenuto incollati davanti allo schermo più di 5 milioni di italiani (record negli ascolti tv per Tv8 in simulcast con Sky) e ha messo a segno un trionfo già entrato nella storia del tennis nostrano. Dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz il tennista trentino non solo ha alzato al cielo l’iconica coppa del torneo inglese consegnatagli da Kate Middleton, ma si è anche aggiudicato l’importantissimo montepremi. Il successo di Wimbledon, infatti, prevede un prize money da sogno, aumentato del 7% rispetto al 2024. Quest’anno in terra londinese c’erano in palio ben 3 milioni di sterline, vale a dire quasi tre milioni e mezzo di euro (3.452.955 di euro per la precisione al cambio attuale). A tale cifra, però, vanno scalate le tasse.

Quanto ha vinto davvero Sinner (con tasse)

Con la storica vittoria a Wimbledon Jannik Sinner si è dunque intascato ben 3 milioni di sterline ma – come detto – dovrà fare i conti con le tasse prima di rientrare a Montecarlo. La residenza nel principato di Montecarlo, infatti, non permetterà certo al tennista numero uno al mondo di "sfuggire" alla tassazione inglese. Secondo quanto rivelato da Forbes Sinner dovrà versare un’importante cifra nelle casse britanniche; la rivista economica statunitense ha chiesto al consulente fiscale internazionale Andreas Bosse di calcolare le tasse sul montepremi di Wimbledon e sui tornei di tennis inglesi, svelando il reale incasso del vincitore. Quest’ultimo deve infatti versare una ritenuta d’acconto del 20% iniziale e un’imposta che può arrivare al 45%. L’aliquota per il vincitore, di fatto, è del 36,52%, vale a dire 1.261.019 euro. Ai tre milioni effettivi in palio, in sostanza, vanno dedotti 1,2 milioni di euro.

Jannik Sinner si può "consolare" con i guadagni derivanti dalle numerose sponsorizzazioni (per esempio delle attrezzature utilizzate in campo) e, soprattutto, con la sua villa di Monaco. Rientrato dal Regno Unito, infatti, il tennista non dovrà versare un centesimo nelle casse italiane per ulteriori tasse grazie alla sua residenza nel Principato. Iga Swiatek, vincitrice del singolare femminile, dovrà invece pagare un’ulteriore imposta sul reddito del 4% (138mila dollari) nella "sua" Polonia.

